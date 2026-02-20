Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), 3 con giáp đón trọn Lộc Trời, vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, có của ăn của để

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), cục diện Tam Hội là tín hiệu tích cực cho những nỗ lực mà người tuổi Dần đã bỏ ra trong thời gian vừa qua. Bạn nhận được sự tin tưởng và hậu thuẫn đắc lực từ bạn bè, đồng nghiệp. Nhờ vậy, công việc khá trôi chảy, khó khăn đều được tháo gỡ.

Chẳng những vậy, Thiên Tài còn giúp đường tài lộc cũng có tin mừng, nhất là những người buôn bán kinh doanh thì điềm báo càng rõ ràng, thu nhập tăng lên đáng kể. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ nỗ lực chăm chỉ của mình, không còn áp lực tiền bạc.

Con giáp tuổi Mão

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), mộc sinh Hỏa cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Mão và gia đình rất hòa hợp. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn hoặc vui vẻ, các thành viên trong nhà đều cùng chia sẻ với nhau để tìm ra phương án giải quyết hoặc cùng chung vui.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn là con giáp chu đáo và bạn cũng tìm được một nửa kia rất thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn mà không cần bạn phải nói thành lời. Nhân những ngày đầu năm mới, hãy quan tâm đến nửa kia nhiều hơn nữa, để người ấy cũng cảm nhận được tình cảm của bạn.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), được Thực Thần che chở, người tuổi Ngọ sẽ chẳng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa. Cơ hội kiếm tiền sẽ xuất hiện trước mắt bạn, nếu có thể nắm bắt, bạn chắc chắn sẽ thu về một khoản không hề nhỏ đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, câu chuyện tình cảm của bạn lại chẳng được suôn sẻ như mong đợi. Ngũ hành Thủy Hỏa xung khắc mang đến cho đôi bạn không ít rào cản, khiến đôi bên chẳng thể tiến thêm về phía nhau. Đây là lúc cả hai cùng nhau tháo gỡ những hiểu lầm khúc mắc để có thể thấu hiểu nhau hơn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!