Nhiều thuyền máy và thuyền nhỏ được huy động rà soát dọc hai bên bờ sông, mở rộng phạm vi theo hướng dòng chảy. “Ngoài các lực lượng trên, chúng tôi kêu gọi người dân các khu vực lân cận hỗ trợ nên số thuyền tham gia khá đông, hiện chưa thể thống kê đầy đủ”, ông Sáu nói.

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết: “Đến chiều cùng ngày đã huy động gần 200 người tham gia tìm kiếm, gồm lực lượng công an tỉnh, công an, quân sự xã cùng đông đảo người dân và các lực lượng chức năng hai xã Tuyên Bình, Tuyên Hóa”.

Bên cạnh việc tìm kiếm trên mặt nước, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) – Công an tỉnh Quảng Trị đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng xuồng máy chuyên dụng, thiết bị lặn và phương tiện cứu hộ tiếp cận hiện trường, tổ chức khoanh vùng khu vực tai nạn, triển khai tìm kiếm cả trên mặt nước lẫn dưới lòng sông.

Do điều kiện thời tiết và dòng chảy phức tạp, các tổ công tác được chia thành nhiều mũi, sử dụng móc câu, thiết bị dò tìm và thợ lặn chuyên nghiệp để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Được biết, chiếc thuyền dùng để di chuyển là thuyền của gia đình; tại thời điểm xảy ra tai nạn, cả 7 người đều không mặc áo phao.

Hiện công tác tìm kiếm hai nạn nhân mất tích được các lực lượng chức năng tích cực triển khai. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm các nạn nhân mất tích - Ảnh: Dân trí

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, khoảng 11h30 cùng ngày, chiếc thuyền chở 7 người trong gia đình ông N.V.T. (68 tuổi, trú thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình), gồm 3 người lớn và 4 trẻ em, bị lật, chìm trên sông Gianh.

Sau đó, một chiếc thuyền của người dân đi qua cứu được 4 người lên bờ là chị N.T.H. (36 tuổi) và 3 cháu nhỏ.

Tuy nhiên, cháu N.A.Nh. (3 tuổi) sau khi được đưa lên bờ đã rơi vào tình trạng nguy kịch, mặc dù được cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ông N.V.T. và cháu N.D.Ch. (14 tuổi) hiện mất tích. Vợ ông T. là bà C.T.Ng. (68 tuổi) cũng được cứu lên bờ nhưng đã tử vong.