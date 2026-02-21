Danh tính triệu phú 102 tuổi ở Đài Loan lén cưới và để lại tài sản cho người chăm sóc

Thế giới 21/02/2026 06:00

Một vụ xô xát đã xảy ra trước cổng bệnh viện ở quận Zhongshan, thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) hôm 3/2, khi gia đình của một triệu phú 102 tuổi bất ngờ xuất hiện, đẩy người vợ mới cưới của ông sang một bên và đưa ông rời đi.

Nhân vật chính trong câu chuyện là một cụ ông họ Vương, được cho là doanh nhân giàu có tại Đài Bắc, vừa khám bệnh xong và đang ngồi xe lăn do bà Lai (68 tuổi) - người chăm sóc đồng thời là vợ mới cưới - đẩy ra khỏi bệnh viện.

Chờ sẵn bên ngoài là ba con trai, ba con dâu và bốn người cháu của cụ ông. Khi thấy hai người xuất hiện, nhóm người thân lập tức lao tới, đẩy bà Lai ra và giành quyền đẩy xe lăn, tìm cách đưa cụ ông đi.

Tại hiện trường, hai bên xảy ra giằng co hỗn loạn. Bà Lai lớn tiếng kêu cứu, yêu cầu cảnh sát can thiệp và được cho là đã bị thương trong lúc xô xát. Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt. Gia đình cho biết cụ ông là cha và cha chồng của họ. Sau đó, ông Vương được đưa đi cùng người thân.

Vụ việc diễn ra chỉ vài tuần sau khi cụ ông âm thầm đăng ký kết hôn với bà Lai hôm 5/1. Các con ông cho biết họ chỉ phát hiện ra cuộc hôn nhân này khi đến thăm cha vào ngày 8/1 nhưng bị từ chối gặp mặt.

 

Gia đình cáo buộc bà Lai đã cô lập ông Vương, ngăn ông liên lạc với người thân và lợi dụng tình trạng sức khỏe tinh thần suy giảm của ông để khiến ông chuyển nhượng tài sản cho mình.

Danh tính triệu phú 102 tuổi ở Đài Loan lén cưới và để lại tài sản cho người chăm sóc - Ảnh 1
Người thân của ông Vương giằng lấy xe lăn tại hiện trường - Ảnh: Daily Mail

Theo một số nguồn tin, ông Vương đã chuyển nhượng cho bà Lai và các con bà bảy thửa đất cùng một hợp đồng bảo hiểm trị giá khoảng 1,9 triệu bảng Anh (khoảng 66 tỷ đồng). Tổng giá trị các tài sản này ước tính khoảng 4,7 triệu bảng Anh (khoảng 164 tỷ đồng).

Trong khi đó, tổng tài sản của ông Vương được cho là vào khoảng 16-18,7 triệu bảng Anh (560-650 tỷ đồng), bao gồm nhiều bất động sản và đất đai tại Đài Bắc.

Bà Lai phủ nhận mọi cáo buộc. Bà đã nộp đơn tố cáo gia đình chồng về hành vi cưỡng ép và xúc phạm nơi công cộng, đồng thời xin lệnh bảo vệ.

Cơ quan đăng ký hộ tịch cho biết khi làm thủ tục kết hôn, ông Vương vẫn trả lời được các câu hỏi và đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý. Theo luật Đài Loan, người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự có thể kết hôn không giới hạn độ tuổi.

Hiện tính hợp pháp của cuộc hôn nhân và các giao dịch tài sản sẽ do tòa án xem xét, khi tranh chấp giữa người chăm sóc và gia đình vị doanh nhân cao tuổi bước vào giai đoạn tố tụng.





