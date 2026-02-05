Tá hỏa bé 5 tháng tuổi tổn thương gan nặng do ông cho nhấm rượu thử

Thế giới 05/02/2026 16:58

Mới đây, tại Trịnh Châu (Hà Nam - Trung Quốc), một người cao tuổi đã dùng đũa chấm rượu cho bé 5 tháng tuổi nếm thử, dẫn đến tổn thương gan nghiêm trọng.

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ Sina, ngày 4/2, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi đang tiến sát ngưỡng suy gan cấp tính. Kết quả xét nghiệm cho thấy chức năng gan của bé bị tàn phá nặng nề do tiếp nhận cồn quá sớm. Gia đình cho biết trước đó người ông nhiều lần dùng đũa chấm vào rượu rồi đưa vào miệng cháu để "thử vị". Sau vài lần như vậy, bé bắt đầu có biểu hiện lờ đờ bất thường.

Đây không phải tai nạn hy hữu liên quan đến việc người lớn cho trẻ nhỏ tiếp xúc với đồ uống có cồn. Bệnh viện Ân Trạch (Thai Châu, Chiết Giang) mới đây cũng phải cấp cứu một trẻ ngộ độc cấp tính vì bị thực khách tại nhà hàng của gia đình ép uống hơn 50 ml bia để trêu đùa. May mắn bệnh nhi này được can thiệp y tế kịp thời nên qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ Mạc Tân Nguyệt, khoa Nhi Bệnh viện Ân Trạch, nhận định khả năng chuyển hóa cồn ở trẻ em rất kém, chỉ bằng khoảng một phần ba so với người trưởng thành. Do đó, lượng cồn dù nhỏ cũng trở thành chất độc hại. Chỉ cần 50 ml bia cũng đủ khiến nồng độ cồn trong máu trẻ vượt ngưỡng an toàn, tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh non nớt. Khi lượng độc tố vượt quá khả năng xử lý của cơ thể, trẻ sẽ ngộ độc cấp tính, thậm chí tử vong.

Tá hỏa bé 5 tháng tuổi tổn thương gan nặng do ông cho nhấm rượu thử - Ảnh 1
Một người cao tuổi đã dùng đũa chấm rượu cho bé 5 tháng tuổi nếm thử, dẫn đến tổn thương gan nghiêm trọng

Theo thông tin từ báo Phụ nữ số, giới chuyên môn cảnh báo quan niệm sai lầm "tập uống rượu từ nhỏ để nâng cao tửu lượng" đang đe dọa trực tiếp sức khỏe thế hệ trẻ. Bác sĩ Khâu Quốc Anh, Bệnh viện liên kết số 3 thuộc Đại học Y Dược Quảng Châu, nhấn mạnh cồn gây tác động tiêu cực đa cơ quan. Ngoài việc tàn phá gan và dạ dày, rượu bia còn làm suy giảm hệ miễn dịch, hạ thấp chỉ số IQ và cản trở não bộ phát triển. Nghiêm trọng hơn, chất cồn phá hủy hệ nội tiết và cơ quan sinh sản, làm tăng nguy cơ vô sinh ở bé trai do tổn thương tinh hoàn, hoặc gây rối loạn kinh nguyệt ở bé gái khi dậy thì.

Để bảo vệ trẻ, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho con tiếp xúc với rượu bia dưới mọi hình thức và kiên quyết từ chối những lời trêu đùa ép trẻ uống rượu từ người xung quanh.

Nếu trẻ vô tình uống nhầm, người lớn cần lập tức ngăn chặn, giữ trẻ tỉnh táo bằng cách liên tục trò chuyện. Phụ huynh có thể cho trẻ uống sữa tươi, lòng trắng trứng để bảo vệ niêm mạc dạ dày hoặc uống nhiều nước ấm, cháo loãng giúp pha loãng nồng độ cồn, tăng cường bài tiết. Biện pháp kích thích nôn chỉ nên thực hiện khi trẻ còn tỉnh táo, mới uống trong vòng 30 phút và phải đảm bảo đường thở thông thoáng để tránh sặc chất nôn vào phổi. Sau khi sơ cứu, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất

Sập nhịp cầu đường sắt đang thi công, 5 người tử vong

Sập nhịp cầu đường sắt đang thi công, 5 người tử vong

Một vụ sụp đổ kinh hoàng đã xảy ra tại công trường xây dựng cầu Việt Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   tổn thương gan nặng uống nhầm rượu Trung Quốc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 6/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 6/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 6/2/2026, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 6/2/2026, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Lưu Diệc Phi suýt mất vai Tiểu Long Nữ vì Lưu Hiểu Khánh vì lý do này

Lưu Diệc Phi suýt mất vai Tiểu Long Nữ vì Lưu Hiểu Khánh vì lý do này

Sao quốc tế 3 giờ 12 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 6/2/2026, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 6/2/2026, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp tiền chắn chật cửa, gặp trúng thời vận, công danh lẫy lừng, phát Lộc phát Tài

Qua đêm nay, 3 con giáp tiền chắn chật cửa, gặp trúng thời vận, công danh lẫy lừng, phát Lộc phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Tá hỏa bé 5 tháng tuổi tổn thương gan nặng do ông cho nhấm rượu thử

Tá hỏa bé 5 tháng tuổi tổn thương gan nặng do ông cho nhấm rượu thử

Thế giới 3 giờ 23 phút trước
Danh tính vợ chồng chém người tử vong ở Tây Ninh rồi trốn về An Giang

Danh tính vợ chồng chém người tử vong ở Tây Ninh rồi trốn về An Giang

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
Phẫn nộ clip người phụ nữ ở trường mầm non tư thục đánh trẻ

Phẫn nộ clip người phụ nữ ở trường mầm non tư thục đánh trẻ

Đời sống 3 giờ 48 phút trước
Thông tin MỚI vụ tài xế gây tai nạn khiến 2 anh em người Việt tử vong tại Đức

Thông tin MỚI vụ tài xế gây tai nạn khiến 2 anh em người Việt tử vong tại Đức

Đời sống 4 giờ 1 phút trước
3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt sau ngày 6/2/2026

3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt sau ngày 6/2/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Mẹ ruột nữ diễn viên nổi tiếng lộ clip mắng con dâu, bênh con trai đi với người khác giới

Mẹ ruột nữ diễn viên nổi tiếng lộ clip mắng con dâu, bênh con trai đi với người khác giới

Danh tính 3 mẹ con tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

Danh tính 3 mẹ con tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

Tử vi thứ Sáu 6/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Sáu 6/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sập nhịp cầu đường sắt đang thi công, 5 người tử vong

Sập nhịp cầu đường sắt đang thi công, 5 người tử vong

Không chịu gửi tiền vào ngân hàng, hai ông bà cụ cầu cứu vì bị lửa thiêu rụi

Không chịu gửi tiền vào ngân hàng, hai ông bà cụ cầu cứu vì bị lửa thiêu rụi

Bé trai 2 tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ quên trong ô tô suốt cả ngày

Bé trai 2 tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ quên trong ô tô suốt cả ngày

Máy bay gặp nạn, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Máy bay gặp nạn, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Máy bay rớt bánh lúc cất cánh, phải hạ cánh sớm hơn dự kiến

Máy bay rớt bánh lúc cất cánh, phải hạ cánh sớm hơn dự kiến

Nổ lò than ở nhà máy thép, 7 công nhân tử vong, nhiều người bị thương

Nổ lò than ở nhà máy thép, 7 công nhân tử vong, nhiều người bị thương