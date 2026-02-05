Mẹ ruột nữ diễn viên nổi tiếng lộ clip mắng con dâu, bênh con trai đi với người khác giới

Đời sống 05/02/2026 13:43

Mới đây, mạng xã hội xôn xao loạt clip trích xuất từ camera do 1 người phụ nữ đăng tải lên TikTok. Theo hình ảnh, đây là cảnh trích xuất từ camera trong phòng ngủ, ghi lại cảnh tranh cãi giữa cô với chồng và mẹ chồng. Người đăng tải cho biết thời điểm xuất hiện clip này là khi mình vừa sinh con được 10 ngày.

Vào khoảng 22h ngày 17/12/2024, cô đang trong giai đoạn ở cữ, ngồi ôm con trên giường, bên cạnh có người giúp việc. Mẹ chồng và chồng đứng xung quanh, liên tục lớn tiếng về vấn đề liên quan đến sinh hoạt, ăn uống và cách ứng xử trong gia đình.

Mẹ chồng cho rằng mọi hành động của bà đều xuất phát từ sự lo lắng cho cháu. Lúc này, người chồng cũng nói vào, cho rằng vợ stress, không chịu đi ngủ, lúc nào cũng dùng điện thoại.

Cuộc tranh luận sau đó chuyển sang vấn đề ăn uống trong thời gian ở cữ. Con dâu nói có thời điểm phải ăn đồ thừa, đồ để lâu, trong khi mẹ chồng phản bác và cho rằng con dâu ăn uống “kén chọn”, phủ nhận việc cho ăn đồ ôi thiu.

Trong khi người phụ nữ bão bác sĩ khuyên nên ăn luộc, ăn nhạt. Mẹ chồng trả lời: "Tao vẫn luộc cho mày đấy thôi. Kể cả nấu canh thì cũng hơn luộc một tí thôi”.

Đỉnh điểm của cuộc tranh luận xảy ra khi mẹ chồng nói đến việc chồng của người phụ nữ đi với người khác giới.

Quan điểm của mẹ chồng: "Nó đi với người khác đấy là việc của nó. Tao vẫn nói nhưng có những lúc nó phải như thế. Đàn ông phải chấp nhận thế. Chứ không thể của riêng mình được. Đó là nghề nghiệp và công việc. Chứ không phải tự dưng nó ở nhà, bỏ bê việc gia đình, rồi đi với gái suốt ngày suốt đêm. Tao không cổ súy, nhưng bản thân tao, chồng tao cũng thế".

Còn người chồng lúc này vẫn cho rằng hành vi của mình là đúng, đã không che giấu.

Mẹ ruột nữ diễn viên nổi tiếng lộ clip mắng con dâu, bênh con trai đi với người khác giới - Ảnh 1Mẹ ruột nữ diễn viên nổi tiếng lộ clip mắng con dâu, bênh con trai đi với người khác giới - Ảnh 2
Mẹ chồng lên tiếng bênh vực con trai dù biết anh đi với người khác giới khác

Theo thông tin từ báo Phụ nữ số, nhân vật chính trong các clip lan truyền, cô cho biết mình tên Trang (hiện sinh sống ở Hà Nội).

Cô chia sẻ về bối cảnh xảy ra mâu thuẫn trên clip: "Ngày thứ 10 sau sinh. Mình đi rút chỉ và kiểm tra vết mổ. Tối hôm trước, 9-10h đêm rồi, chồng cũ mình đòi bật điện lên (con mình đang ngủ) để dạy mẹ chồng mình dùng máy pha sữa. Mình không đồng ý cho bật, lời qua tiếng lại đã thái độ lẫn nhau, vốn dĩ trước đó đã không thuận nhau, cả lúc mình sinh ở viện…”.

Cụ thể, Trang cho biết đôi bên đã xảy ra mâu thuẫn tại bệnh viện, xoay quanh việc chăm sóc em bé cũng như những căng thẳng phát sinh khi bạn bè cô đến thăm,...

Phía dưới bài đăng nhiều người cho rằng mẹ chồng của người phụ nữ trên chính là mẹ ruột của nữ diễn viên Phương Oanh, còn chồng cô M. - là em trai của nữ diễn viên.

Chị Trang xác nhận thông tin mẹ chồng chính là mẹ ruột của nữ diễn viên P.O, song cô khẳng định: "Tôi với phía chị P.O không có vấn đề gì. Tôi chỉ xích mích với bố mẹ chồng và chồng".

Chị Trang cho biết mình và chồng đã hoàn thành thủ tục ly hôn từ ngày 29/12/2025.

"Tôi được nuôi con, không yêu cầu chu cấp. Tính cả ly thân là đã 4 tháng tôi không nhận được sự quan tâm nào từ nhà chồng còn chồng chỉ gặp con một lần", Chị Trang chia sẻ.

Nói về lý do quyết định đăng video lên mạng xã hội thời điểm này, chị Trang nói: "Vì phía chồng cũ xúc phạm khi không cho đón con đi. Hiện, con tôi mới được 14 tháng và còn nhỏ, còn uống sữa mẹ nên tôi không cho đón con.

Tôi cho đến thăm gặp thoải mái, không cấm nhưng đón đi thì không. Và đồ cá nhân của 2 mẹ con ở nhà chồng cũ không được trả hết, còn dọa đốt với vứt, đóng vào bao tải như rác gửi lên cho tôi".

Sau những chia sẻ của chị Trang, vụ việc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và tiếp tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

