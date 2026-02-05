Người đàn ông dùng liềm chiến đấu với rắn hổ mang dài 2 mét khiến người xem thót tim

Đoạn clip quay lại ngày 28/1 cho thấy một con rắn hổ mang khổng lồ dài 2 mét bò vào một nhà dân ở Kedad. Người đàn ông mặc đồ đen liên tục chém vào con rắn hổ mang, nhưng dường như đều trượt. Sau vài lần vung hụt, cuối cùng ông ta cũng chém trúng nó.
Kỳ Kỳ | Theo Phụ nữ sức khỏe

