Từ nay đến Tết ông Công ông Táo, 3 con giáp hồng phát ngập tràn, hút cạn Tài Lộc, tiền vô như nước, vận đỏ như son

Tâm linh - Tử vi 05/02/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hồng phát ngập tràn, hút cạn Tài Lộc, tiền vô như nước, vận đỏ như son từ nay đến Tết ông Công ông Táo này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Từ nay đến Tết ông Công ông Táo, vận trình tài lộc của tuổi Mùi đang tăng tiến vượt bậc. Chuyện tăng lương không còn quá xa vời, thu nhập ổn định dần lên và sẽ có thêm nhiều khoản thưởng ngoài dự kiến. Con giáp này hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội đang tới để sớm giành được mục tiêu của mình.

Từ nay đến Tết ông Công ông Táo, 3 con giáp hồng phát ngập tràn, hút cạn Tài Lộc, tiền vô như nước, vận đỏ như son - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có điều, ngũ hành xung khắc nên đường tình duyên của tuổi Mùi hôm nay chẳng được suôn sẻ như ý. Con giáp này phải vật lộn với những tổn thương trong chuyện tình cảm. Dù bản mệnh biết tổn thương sẽ khiến mình trưởng thành hơn nhưng vẫn chẳng thể xoa dịu nỗi đau.

Người còn độc thân mải mê với chuyện cơm áo gạo tiền và chạy đua với thời gian để kiếm được thật nhiều tiền, chẳng còn quan tâm đến việc tình yêu thăng trầm ra sao và mặc kệ thời gian trôi, vẫn cô đơn với chính mình. Có lẽ thời điểm này tuổi Mùi vẫn chưa nghĩ tới chuyện yêu đương nghiêm túc.

Con giáp tuổi Dậu 

Từ nay đến Tết ông Công ông Táo, tuổi Dậu được quý nhân che chở và tạo cho thêm nhiều cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân của mình. Tinh thần làm việc đầy nhiệt huyết, dám chịu trách nhiệm cho những gì bản thân làm của con giáp này được cấp trên đánh giá cao.

Từ nay đến Tết ông Công ông Táo, 3 con giáp hồng phát ngập tràn, hút cạn Tài Lộc, tiền vô như nước, vận đỏ như son - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tuổi Dậu nên để tâm hơn đến chuyện tình cảm cá nhân của mình. Ngũ hành tương xung, các cặp đôi có nhiều điều xung khắc nhưng lại không chịu nói thẳng với nhau mà cố gắng nhẫn nhịn khiến cho mâu thuẫn càng ngày càng lên cao, tổn thương thêm sâu đậm.

Người độc thân gặp phải một số vấn đề trong mối quan hệ của mình. Dù đối phương chưa thực sự ngỏ lời nhưng mọi chuyện dường như đã rõ mười mươi rằng hai người thực sự quan tâm đến nhau. Hấp tấp, vội vàng có thể khiến cho tình cảm mới chớm nở bị úa tàn.

Con giáp tuổi Thìn 

Từ nay đến Tết ông Công ông Táo, Tam Hợp mang tới vận trình tình cảm như ý cho con giáp tuổi Thìn, điều này không chỉ giúp lứa đôi yêu thương nhau nhiều hơn mà còn giúp mối quan hệ của bản mệnh với người thân có những thay đổi tích cực. Một số người độc thân khéo ăn nói và được nhiều người khác giới quý mến trong những lần đầu gặp gỡ.

Từ nay đến Tết ông Công ông Táo, 3 con giáp hồng phát ngập tràn, hút cạn Tài Lộc, tiền vô như nước, vận đỏ như son - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, Thiên Ấn chiếu mệnh khẳng định những cố gắng từ trước đến nay của người tuổi Thìn chẳng hề uổng phí chút nào. Bạn có thể đạt được sự tôn trọng, ngưỡng mộ của mọi người xung quanh và có cơ hội thăng quan tiến chức.

Kim - Thổ tương sinh cho thấy lúc này được xem là thời điểm tốt để chào đón giai đoạn mới với những suy nghĩ mới mẻ, những ý tưởng táo bạo hơn. Hãy tự tin với khả năng của mình vì thực tế bạn chưa phát huy tối đa hết chúng đâu.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

