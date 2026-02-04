Thương tâm: Hai học sinh đi xe đạp điện tử vong sau va chạm với xe tải

Đời sống 04/02/2026 17:05

Một vụ tai nạn giao thông giữa xe đạp điện và các phương tiện khác khiến 2 học sinh tử vong, đây là lời cảnh báo về sự bất cẩn khi trẻ em sử dụng xe đạp điện.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 3/2, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn phường Mỹ Ngãi khiến 2 học sinh tử vong.

 

Vào khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, em Đ.T.K.Đ (14 tuổi) điều khiển xe đạp điện chở em N.T.K.T (14 tuổi, cùng ở phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp). Khi đi đến đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn gần quốc lộ 30, thuộc khóm 1, phường Mỹ Ngãi thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải do tài xế T.T.K (28 tuổi, ở xã Tân Khánh Đông, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

 

Thương tâm: Hai học sinh đi xe đạp điện tử vong sau va chạm với xe tải - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, sau cú va chạm, xe đạp điện đâm sang lề trái, va chạm vào xe mô tô 3 bánh do H.T.H (57 tuổi) điều khiển lưu thông hướng ngược lại.

Hậu quả, cả 2 em Đ.T.K.Đ và N.T.K.T bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp. Được biết, cả 2 em là học sinh lớp 8 tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 học sinh tử vong tại chỗ đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

NÓNG: Danh tính giám đốc công ty sản xuất hơn 200 tấn lúa giống giả

NÓNG: Danh tính giám đốc công ty sản xuất hơn 200 tấn lúa giống giả

Công an tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với một giám đốc doanh nghiệp để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, đóng gói các thương hiệu lúa nổi tiếng để bán ra nhiều tỉnh thành.

