Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/2/2026, Trời thương Phật độ kiếp, 3 con giáp 'gặp dữ hóa lành', hốt bạc đầy tay, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 04/02/2026 06:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp 'gặp dữ hóa lành', hốt bạc đầy tay, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng vào đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/2/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/2/2026, tuổi Mão đón nhận những tin vui về công việc khi có người tương trợ, giúp sức hết mình khi khó khăn, nhất là người đang làm việc tự do sẽ nhận được sự hỗ trợ hết mình từ đối tác tới đồng nghiệp. Có những người còn được mời đi ăn uống, tham gia tiệc tùng cuối năm.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/2/2026, Trời thương Phật độ kiếp, 3 con giáp 'gặp dữ hóa lành', hốt bạc đầy tay, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của tuổi Mão khá dồi dào, kiếm tiền dễ dàng như trở bàn tay. Con giáp này cần phải tập trung đầu tư thêm vào công việc kinh doanh, đừng để lỡ mất cơ hội. Ngũ hành tương xung, người độc thân không thể nào cứ mãi cô đơn. Hãy để cho tình yêu đến khi nó đến, đừng tự đóng cửa trái tim mình, từ chối những cơ hội đón nhận tình yêu.

Đối với các cặp đôi, tình yêu cũng như các vấn đề khác trong cuộc sống đều có những thử thách khác nhau qua thời gian, vì thế đừng xem đó là điều đáng buồn mà hãy xem đó là cách để bản mệnh và đối phương cùng xây dựng tình yêu. Cứ nghĩ xem nếu mọi việc diễn ra êm đềm thì tình cảm sẽ trở nên nhạt nhẽo, không biết thực sự mình muốn gì.

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/2/2026, tuổi Ngọ dự báo sẽ gặt hái được khá nhiều thành công trong sự nghiệp. Con giáp này là người có ý chí và mục tiêu rõ ràng, luôn biết điều mình muốn là gì và cố gắng hết sức để giành được điều đó. Lòng kiên nhẫn và thời gian giúp bản mệnh làm được nhiều điều hơn mong đợi.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/2/2026, Trời thương Phật độ kiếp, 3 con giáp 'gặp dữ hóa lành', hốt bạc đầy tay, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, con giáp này nên chú trọng hơn về kỹ năng mềm của mình. Có thể tuổi Ngọ không để ý nhưng kiến thức chuyên môn chưa hẳn là tất cả. Đôi khi sự duyên dáng trong giao tiếp có thể là chiếc chìa khóa thành công, khiến bản mệnh trở nên nổi bật hơn với những người có cùng kiến thức.

Trong ngày Mùi Ngọ nhị hợp, vận trình tình duyên của con giáp này đang vô cùng tốt đẹp. Các cặp vợ chồng tình cảm ngày càng gắn bó thắm thiết hơn, cuộc sống chung khiến cho bản mệnh và người ấy có thêm nhiều cơ hội để hiểu và yêu nhau nhiều hơn nữa.

Con giáp tuổi Tý 

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/2/2026, Chính Ấn xuất hiện giúp tuổi Tý thêm phần tự tin và quyết tâm khi thực hiện kế hoạch của bản thân. Bạn đang cho thấy năng lực làm việc độc lập và khả năng xoay sở khéo léo trong mọi hoàn cảnh của mình.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/2/2026, Trời thương Phật độ kiếp, 3 con giáp 'gặp dữ hóa lành', hốt bạc đầy tay, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Sự kết nối tại nơi làm việc của Tý cũng khá tốt. Bạn biết cách hợp tác với đồng nghiệp để cải thiện hiệu suất làm việc chung, giúp công việc của tập thể tiến triển khá ổn thỏa. Cấp trên cũng tỏ rõ sự hài lòng về phương pháp làm việc cũng như thái độ của bạn.

 

Ngày Thủy khí vượng có thể gây ra một vài triệu chứng sức khỏe khó chịu cho con giáp này, nguyên nhân chủ yếu cũng do bạn quá mải mê với công việc mà quên chăm sóc sức khỏe bản thân. Chỉ cần bạn chú ý phân chia thời gian nghỉ ngơi và làm việc hợp lý thì tình trạng đó sẽ kết thúc.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 28/1/2026, Trời quang mây tạnh, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 28/1/2026, Trời quang mây tạnh, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất vào đúng hôm nay, thứ 4 ngày 28/1/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/2/2026, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/2/2026, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
3 con giáp ôm trọn trong tay đúng 300 tỷ vào ngày 4/2/2026, 'lùa vàng vào nhà, hốt bạc thiên hạ', sự nghiệp thăng tiến như vũ bão, vận trình rực rỡ

3 con giáp ôm trọn trong tay đúng 300 tỷ vào ngày 4/2/2026, 'lùa vàng vào nhà, hốt bạc thiên hạ', sự nghiệp thăng tiến như vũ bão, vận trình rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 5/2/2026, 3 con giáp Cát tinh trợ vận, tiền vô đầy tủ, hái ra bạc vàng, vô vàn may mắn, giàu có nứt vách

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/2/2026, 3 con giáp Cát tinh trợ vận, tiền vô đầy tủ, hái ra bạc vàng, vô vàn may mắn, giàu có nứt vách

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 5/2/2026, Thần Tài trao điềm lành tận tay, 3 con giáp phú quý tài lộc, tiền của đầy nhà, trúng số độc đắc, sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng'

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/2/2026, Thần Tài trao điềm lành tận tay, 3 con giáp phú quý tài lộc, tiền của đầy nhà, trúng số độc đắc, sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Tử vi thứ Năm 5/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến đáng nể, Mão - Hợi xui xẻo khó tránh, tiền bạc thất thoát liên tục

Tử vi thứ Năm 5/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến đáng nể, Mão - Hợi xui xẻo khó tránh, tiền bạc thất thoát liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/2/2026, Trời thương Phật độ kiếp, 3 con giáp 'gặp dữ hóa lành', hốt bạc đầy tay, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/2/2026, Trời thương Phật độ kiếp, 3 con giáp 'gặp dữ hóa lành', hốt bạc đầy tay, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp đổi mệnh rực rỡ như 'cá chép hóa rồng', sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tài lũ lượt chạy vào túi

Đúng hôm nay, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp đổi mệnh rực rỡ như 'cá chép hóa rồng', sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tài lũ lượt chạy vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Phát hiện người đàn ông tử vong, bên cạnh có mảnh giấy ghi ‘xin lỗi ba má’

Phát hiện người đàn ông tử vong, bên cạnh có mảnh giấy ghi ‘xin lỗi ba má’

Đời sống 4 giờ 29 phút trước
Đừng coi thường quả sung, "thứ quả của nhà nghèo" nay hóa thành trợ thủ vàng cho cơ thể

Đừng coi thường quả sung, "thứ quả của nhà nghèo" nay hóa thành trợ thủ vàng cho cơ thể

Dinh dưỡng 4 giờ 29 phút trước
Gần 50 người nhập viện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau tiệc tất niên

Gần 50 người nhập viện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau tiệc tất niên

Đời sống 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy lớn ở khu dân cư, hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi, khói dày đặc bốc lên trời

Cháy lớn ở khu dân cư, hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi, khói dày đặc bốc lên trời

Nam tài xế mở cửa xe gây tai nạn, bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Nam tài xế mở cửa xe gây tai nạn, bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Giá vàng hôm nay, ngày 3/2/2026: Vàng miếng SJC bật tăng 7,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/2/2026: Vàng miếng SJC bật tăng 7,5 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 5 ngày liên tiếp tới (5, 6, 7, 8 và 9/2), 3 con giáp tới thời giàu sang, tương lai rực rỡ, ngồi mát hưởng Phước

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 5 ngày liên tiếp tới (5, 6, 7, 8 và 9/2), 3 con giáp tới thời giàu sang, tương lai rực rỡ, ngồi mát hưởng Phước

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/2/2026, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/2/2026, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi

3 con giáp ôm trọn trong tay đúng 300 tỷ vào ngày 4/2/2026, 'lùa vàng vào nhà, hốt bạc thiên hạ', sự nghiệp thăng tiến như vũ bão, vận trình rực rỡ

3 con giáp ôm trọn trong tay đúng 300 tỷ vào ngày 4/2/2026, 'lùa vàng vào nhà, hốt bạc thiên hạ', sự nghiệp thăng tiến như vũ bão, vận trình rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/2/2026, 3 con giáp Cát tinh trợ vận, tiền vô đầy tủ, hái ra bạc vàng, vô vàn may mắn, giàu có nứt vách

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/2/2026, 3 con giáp Cát tinh trợ vận, tiền vô đầy tủ, hái ra bạc vàng, vô vàn may mắn, giàu có nứt vách

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/2/2026, Thần Tài trao điềm lành tận tay, 3 con giáp phú quý tài lộc, tiền của đầy nhà, trúng số độc đắc, sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng'

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/2/2026, Thần Tài trao điềm lành tận tay, 3 con giáp phú quý tài lộc, tiền của đầy nhà, trúng số độc đắc, sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng'

Tử vi thứ Năm 5/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến đáng nể, Mão - Hợi xui xẻo khó tránh, tiền bạc thất thoát liên tục

Tử vi thứ Năm 5/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến đáng nể, Mão - Hợi xui xẻo khó tránh, tiền bạc thất thoát liên tục