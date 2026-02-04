Phát hiện người đàn ông tử vong, bên cạnh có mảnh giấy ghi ‘xin lỗi ba má’

Chiều 3/2, Công an phường Tân Hải phối hợp với Công an TPHCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 16h ngày 3/2, người dân phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ trên núi Dinh.

 

Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần jean màu xanh, áo sơ mi trắng dài tay. Bên cạnh thi thể có một mảnh giấy viết tay với nội dung: "Con xin lỗi ba má, con bất hiếu tại con buồn quá, kiếp sau con trả hiếu ba má. Không liên lụy đến ai cả". Trong thư cũng ghi số điện thoại của người thân.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phong tỏa, bảo vệ hiện trường và tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo người dân địa phương, nạn nhân 35 tuổi, trú xã Long Sơn, TPHCM.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Phát hiện người đàn ông tử vong, bên cạnh có mảnh giấy ghi ‘xin lỗi ba má’ - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VOV, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 25/1, người dân phát hiện thi thể anh N.V.T (32 tuổi, trú thôn 5, xã Liên Hương, thuộc địa phận huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ), trong tư thế treo cổ trên cây keo lá tràm tại khu vực thôn 1 Bình Thạnh.

Tiếp nhận tin báo lúc 8h, Công an xã Liên Hương đã nhanh chóng cử lực lượng bảo vệ hiện trường và làm việc với các bên liên quan. Ghi nhận tại chỗ, xe máy của nạn nhân được dựng cách vị trí tử vong khoảng 60 mét.

Qua kiểm tra tư trang, lực lượng chức năng tìm thấy trong túi quần bên phải của anh T. một lá thư tuyệt mệnh. Đại diện gia đình xác nhận đây là nét chữ của nạn nhân, đồng thời cho biết anh T. thời gian qua có biểu hiện trầm cảm do áp lực về bệnh tật và các khoản nợ.

Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, nạn nhân rời nhà lúc hơn 6h sáng sau khi phụ mẹ vợ dọn hàng. Đáng chú ý, anh T. đã điện thoại rủ một người bạn ra khu vực mộ của gia đình để nói chuyện. Tuy nhiên, khi người bạn này đến nơi hẹn thì sự việc đã rồi.

Hiện gia đình đã làm đơn cam kết, xác định rõ nguyên nhân tử vong là do tự tử và đề nghị không tiến hành khám nghiệm tử thi để lo hậu sự.

