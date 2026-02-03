Triệu Lộ Tư bị quấy rối giữa đêm, tuyên bố khởi kiện đến cùng

Sao quốc tế 03/02/2026 15:11

Giữa đêm khuya, studio của Triệu Lộ Tư bất ngờ phát đi thông báo khẩn, xác nhận nữ diễn viên bị theo dõi, quay chụp trái phép trong lịch trình riêng tư. Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận và làm dấy lên lo ngại về an toàn cá nhân của nghệ sĩ.

Triệu Lộ Tư bị một phương tiện lạ bám theo trong suốt quá trình di chuyển cá nhân. Đối tượng không chỉ theo sát đến điểm dừng mà còn xâm nhập khu vực bãi đỗ xe, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến không gian riêng tư của nữ diễn viên.

Đáng chú ý, sau khi không đạt được mục đích chụp ảnh bên ngoài, người theo dõi đã tiếp tục xông vào khách sạn để ghi hình trái phép. Studio nhận định đây là hành vi mang tính quấy rối có chủ đích, vượt quá giới hạn cho phép và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Triệu Lộ Tư bị quấy rối giữa đêm, tuyên bố khởi kiện đến cùng - Ảnh 1

Trước mức độ nghiêm trọng của sự việc, studio Triệu Lộ Tư khẳng định đã hoàn tất việc thu thập các chứng cứ liên quan, bao gồm hình ảnh, dữ liệu và lời khai cần thiết để phục vụ cho các bước xử lý pháp lý tiếp theo. Đồng thời, phía quản lý tuyên bố sẽ bảo lưu toàn bộ quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Studio cũng bày tỏ thái độ lên án mạnh mẽ đối với các hành vi theo dõi, quay trộm nghệ sĩ, cho rằng đây là sự vi phạm nghiêm trọng ranh giới đạo đức và pháp lý. Vụ việc của Triệu Lộ Tư một lần nữa làm nổi bật thực trạng nghệ sĩ liên tục đối mặt với các hành vi xâm phạm đời tư.

Triệu Lộ Tư bị quấy rối giữa đêm, tuyên bố khởi kiện đến cùng - Ảnh 2

Không chỉ là sự việc đơn lẻ, Triệu Lộ Tư trước đây cũng từng nhiều lần trở thành mục tiêu của paparazzi. Đáng chú ý, nữ diễn viên từng bị tiếp cận ở cự ly rất gần, bị dùng đèn flash để chụp ảnh polaroid, sau đó các bức hình này được rao bán trên thị trường chợ đen với mức giá cao ngất ngưỡng. Hành vi xâm phạm đời tư trắng trợn này từng khiến dư luận phẫn nộ, đồng thời làm dấy lên tranh cãi gay gắt trong giới giải trí Hoa ngữ. 

Kết thúc thông báo, studio gửi lời cảnh cáo trực tiếp tới các cá nhân có hành vi tương tự, yêu cầu tôn trọng ranh giới cá nhân, tuân thủ pháp luật và không vượt qua giới hạn đạo đức. Động thái cứng rắn này nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ, trong bối cảnh quyền riêng tư của nghệ sĩ ngày càng được quan tâm.

Triệu Lộ Tư livestream hỗ trợ nông dân suốt 6 tiếng đồng hồ

Triệu Lộ Tư livestream hỗ trợ nông dân suốt 6 tiếng đồng hồ

Mới đây, nữ diễn viên Hoa ngữ Triệu Lộ Tư đã mở một buổi livestream hỗ trợ nông dân trên nền tảng mạng xã hội.

