Thành Long 'gây sốt' khi bất ngờ lập tài khoản mạng xã hội

Sao quốc tế 02/02/2026 15:06

Thành Long thông báo mở tài khoản trên nền tảng video ngắn Xiaohongshu.

Vào ngày 30/1, Thành Long thông báo mở tài khoản trên nền tảng video ngắn Xiaohongshu. "Các bạn không nhìn nhầm đâu! Đúng là Thành Long đây, tôi đến Xiaohongshu chơi rồi, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn", diễn viên hóm hỉnh chia sẻ.

Việc ngôi sao gạo cội lập tài khoản mạng xã hội mới thu hút đông đảo sự chú ý, bàn luận. Trong video đầu tiên đăng tải, siêu sao võ thuật tiết lộ mắc ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý).

 

Thành Long 'gây sốt' khi bất ngờ lập tài khoản mạng xã hội - Ảnh 1

Cũng trong clip, ông tiết lộ sở thích đi đây đi đó để cảm nhận cuộc sống. Ngôi sao Túy quyền cho hay ngoài diễn xuất, ông còn yêu ca hát, tập luyện thể thao. Ông hỏi người hâm mộ về cách chụp ảnh selfie đẹp hay địa chỉ những quán ăn ngon.

Chỉ sau ít giờ lập tài khoản, Thành Long đã thu hút hơn 100.000 lượt theo dõi. Nhiều khán giả, đồng nghiệp bày tỏ bất ngờ khi ngôi sao gạo cội lập tài khoản mạng xã hội để kết nối với người hâm mộ. Diễn viên Hàn Quốc Kim Hee Sun cũng để lại bình luận dưới video Thành Long đăng tải. Cả hai ẩn ý nhắc về Thần thoại, dự án phim họ từng bắt tay vào năm 2005.

Thành Long 'gây sốt' khi bất ngờ lập tài khoản mạng xã hội - Ảnh 2

Thành Long đã hoạt động nghệ thuật suốt hơn 6 thập kỷ, là một trong những diễn viên bền bỉ bậc nhất Cbiz. Tới nay, dù ở độ tuổi thất tuần, diễn viên vẫn miệt mài đóng phim, tự mình thực hiện nhiều cảnh hành động mang tính thử thách cao. Sự cống hiến của Thành Long cho dòng phim võ thuật được nhiều đồng nghiệp, khán giả nể trọng.

Song thời gian qua, nam diễn viên cũng gặp không ít trở ngại khi nhiều phim ông tham gia lỗ nặng, bán vé ảm đạm.

Thành Long sinh năm 1954, là một trong những ngôi sao võ thuật có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Ông kết hôn với nữ diễn viên Đài Loan Lâm Phụng Kiều vào năm 1982 và có một con trai là Phòng Tổ Danh.

