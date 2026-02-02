Thông tin MỚI vụ bé gái 12 tuổi mất tích 3 ngày: Phát hiện thi thể trôi trên sông Lam

Đời sống 02/02/2026 11:13

Trưa 1/2, lãnh đạo UBND xã Lam Thành (tỉnh Nghệ An) cho biết sau 3 ngày rời khỏi nhà, thi thể bé gái N.T.U.N. (12 tuổi, trú xã Lam Thành) đã được tìm thấy trên sông Lam.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trưa 1/2, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Lam Thành, Nghệ An cho biết vào sáng cùng ngày, các đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể nữ sinh N.T.U.N. (12 tuổi, trú tại địa phương). 

Thi thể em N. được phát hiện trên sông Lam, gần cầu Hưng Đức (nối Nghệ An và Hà Tĩnh), cách vị trí phát hiện chiếc xe đạp của em khoảng 1 km.

Thông tin MỚI vụ bé gái 12 tuổi mất tích 3 ngày: Phát hiện thi thể trôi trên sông Lam - Ảnh 1

Em N.T.U.N. trước thời điểm mất tích - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối 29/1, người thân không thấy em N. về nhà nên tổ chức tìm kiếm. Trích xuất camera an ninh cho thấy, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, bé gái 12 tuổi rời khỏi nhà bằng xe đạp.

Lực lượng chức năng sau đó phát hiện xe đạp màu hồng của em N. trên bờ sông Lam nên mở rộng phạm vi tìm kiếm cả trên bờ và dưới sông. Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể em N. nổi trên sông Lam.

'Rùng mình' phát hiện hơn 5 tấn giá đỗ ngâm 'chất cấm' ở Hải Phòng

'Rùng mình' phát hiện hơn 5 tấn giá đỗ ngâm 'chất cấm' ở Hải Phòng

Cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng vừa tiến hành tiêu hủy một số lượng lớn giá đỗ "bất tử" – vốn vẫn giữ được độ tươi ngon dù đã bị thu giữ hơn một tháng. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng sử dụng hóa chất kích thích độc hại trong sản xuất thực phẩm hiện nay.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái mất tích tin moi thi thể nữ sinh

TIN MỚI NHẤT

Va chạm với xe khách, người phụ nữ đi xe máy tử vong thương tâm

Va chạm với xe khách, người phụ nữ đi xe máy tử vong thương tâm

Đời sống 43 phút trước
Trúng số độc đắc liên tiếp trong 3 ngày tới (3/2-5/2/2026), 3 con giáp xòe tay nhận lộc, phúc khí đầy nhà, thảnh thơi vẫn có của ăn của để

Trúng số độc đắc liên tiếp trong 3 ngày tới (3/2-5/2/2026), 3 con giáp xòe tay nhận lộc, phúc khí đầy nhà, thảnh thơi vẫn có của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Vừa sát hại vợ tử vong, người chồng liền bị rắn độc cắn bất tỉnh trên giường

Vừa sát hại vợ tử vong, người chồng liền bị rắn độc cắn bất tỉnh trên giường

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Vì sao quả sầu riêng thơm lừng, béo ngậy lại được ví như "siêu thuốc" tự nhiên cho cơ thể?

Vì sao quả sầu riêng thơm lừng, béo ngậy lại được ví như "siêu thuốc" tự nhiên cho cơ thể?

Dinh dưỡng 1 giờ 37 phút trước
'Chị đẹp' Vu Văn Văn ngất xỉu trên sân khấu, phải nhập viện khẩn cấp

'Chị đẹp' Vu Văn Văn ngất xỉu trên sân khấu, phải nhập viện khẩn cấp

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái 12 tuổi mất tích 3 ngày: Phát hiện thi thể trôi trên sông Lam

Thông tin MỚI vụ bé gái 12 tuổi mất tích 3 ngày: Phát hiện thi thể trôi trên sông Lam

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
'Rùng mình' phát hiện hơn 5 tấn giá đỗ ngâm 'chất cấm' ở Hải Phòng

'Rùng mình' phát hiện hơn 5 tấn giá đỗ ngâm 'chất cấm' ở Hải Phòng

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'rẽ phải thấy vàng, rẽ trái thấy bạc', bất ngờ chuyển vận, Tài Lộc vượng phát, sự nghiệp lên hương

Qua đêm nay, 3 con giáp 'rẽ phải thấy vàng, rẽ trái thấy bạc', bất ngờ chuyển vận, Tài Lộc vượng phát, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Điều tra nguyên nhân 2 người tử vong, 3 người nhập viện sau khi uống rượu ngâm ở Đồng Tháp

Điều tra nguyên nhân 2 người tử vong, 3 người nhập viện sau khi uống rượu ngâm ở Đồng Tháp

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Thần Tài nhả vía tới tấp đúng ngày 3/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Thần Tài nhả vía tới tấp đúng ngày 3/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ô tô tông trực diện xe tải vỡ nát, 7 người ngồi trên xe văng ra ngoài, tử vong thương tâm

Ô tô tông trực diện xe tải vỡ nát, 7 người ngồi trên xe văng ra ngoài, tử vong thương tâm

Giá vàng hôm nay, ngày 2/2/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC giảm thêm 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/2/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC giảm thêm 5 triệu đồng/lượng

Thót tim khoảnh khắc máy bay rơi xuống đất rồi phát nổ, 5 người thiệt mạng thương tâm

Thót tim khoảnh khắc máy bay rơi xuống đất rồi phát nổ, 5 người thiệt mạng thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Va chạm với xe khách, người phụ nữ đi xe máy tử vong thương tâm

Va chạm với xe khách, người phụ nữ đi xe máy tử vong thương tâm

Vừa sát hại vợ tử vong, người chồng liền bị rắn độc cắn bất tỉnh trên giường

Vừa sát hại vợ tử vong, người chồng liền bị rắn độc cắn bất tỉnh trên giường

'Rùng mình' phát hiện hơn 5 tấn giá đỗ ngâm 'chất cấm' ở Hải Phòng

'Rùng mình' phát hiện hơn 5 tấn giá đỗ ngâm 'chất cấm' ở Hải Phòng

Điều tra nguyên nhân 2 người tử vong, 3 người nhập viện sau khi uống rượu ngâm ở Đồng Tháp

Điều tra nguyên nhân 2 người tử vong, 3 người nhập viện sau khi uống rượu ngâm ở Đồng Tháp

Giá vàng hôm nay, ngày 2/2/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC giảm thêm 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/2/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC giảm thêm 5 triệu đồng/lượng

NÓNG: Bắt lái xe bán tải đánh gục người sau va chạm ở Tây Ninh, nạn nhân đã tử vong

NÓNG: Bắt lái xe bán tải đánh gục người sau va chạm ở Tây Ninh, nạn nhân đã tử vong