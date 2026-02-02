Trưa 1/2, lãnh đạo UBND xã Lam Thành (tỉnh Nghệ An) cho biết sau 3 ngày rời khỏi nhà, thi thể bé gái N.T.U.N. (12 tuổi, trú xã Lam Thành) đã được tìm thấy trên sông Lam.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trưa 1/2, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Lam Thành, Nghệ An cho biết vào sáng cùng ngày, các đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể nữ sinh N.T.U.N. (12 tuổi, trú tại địa phương).

Thi thể em N. được phát hiện trên sông Lam, gần cầu Hưng Đức (nối Nghệ An và Hà Tĩnh), cách vị trí phát hiện chiếc xe đạp của em khoảng 1 km.

Em N.T.U.N. trước thời điểm mất tích - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối 29/1, người thân không thấy em N. về nhà nên tổ chức tìm kiếm. Trích xuất camera an ninh cho thấy, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, bé gái 12 tuổi rời khỏi nhà bằng xe đạp.

Lực lượng chức năng sau đó phát hiện xe đạp màu hồng của em N. trên bờ sông Lam nên mở rộng phạm vi tìm kiếm cả trên bờ và dưới sông. Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể em N. nổi trên sông Lam.

