Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 1/2, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ vụ 2 người tử vong sau khi uống rượu tại nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 ngày 1/2, Công an xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp nhận được tin báo về việc 2 người tử vong, 3 người nhập viện sau khi uống rượu tại nhà.

Theo đó vào khoảng 18 giờ ngày 29/1, ông NVS (55 tuổi) tổ chức nhậu cùng bạn tại nhà; cùng nhậu có ông NVH (59 tuổi, anh ruột Sĩ), LTH (55 tuổi), NVT (53 tuổi và TVH ( 54 tuổi).

Cơ quan chức năng làm việc với các nhân chứng liên quan vụ việc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin báo Người Lao Động, đến sáng 30/1, ông Hạnh, Hồng và Tư cảm thấy khó chịu mệt mỏi và được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ông Hạnh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu nhưng đến 15 giờ ngày 31/1 thì chết tại bệnh viện. Cùng ngày, ông Sĩ có biểu hiện khó thở, mệt mỏi được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu đến tối cùng ngày cũng chết tại bệnh viện.

Đến sáng 1/2, ông NVH cũng thấy khó chịu và được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu.

Theo kết quả giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Tháp nguyên nhân tử vong của ông TVH và NVS là do suy tim cấp, suy hô hấp, phù phổi cấp. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xét nghiệm vi thể, độc chất để tiếp tục điều tra.

Được biết nhóm ông NVS đã uống rượu ngâm dây mỏ quạ do ông NVS ngâm trước đó. Công an đã thu giữ 1 bình thủy tinh bên trong có chứa rượu ngâm dây mỏ quạ và 2 chai thủy tinh đựng rượu nấm linh chi để giám định.

