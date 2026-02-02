Vụ va chạm khiến xe máy cùng người phụ nữ ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Được biết, khu vực tai nạn là ngã tư có đèn tín hiệu giao thông.

Theo thông tin từ báo Công an Đà Nẵng, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30/1, tại khu vực ngã tư Biển Hồ, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và xe máy, làm một người tử vong.

Thời điểm trên, xe khách giường nằm biển kiểm soát 47F-007.xx do tài xế Ngô Văn Tự (SN 1988, trú xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông qua ngã tư Biển Hồ thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 81H1-77.xx do một phụ nữ (chưa xác định danh tính) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước và rẽ sang trái.

Hậu quả, người điều khiển xe máy ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Công an Đà Nẵng

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ theo quy định.

Vừa sát hại vợ tử vong, người chồng liền bị rắn độc cắn bất tỉnh trên giường Công an thành phố Hải Phòng vừa thông tin về vụ việc có dấu hiệu bất thường, vợ bị sát hại, chồng bị trúng độc, nằm bất tỉnh trên giường ngủ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/va-cham-voi-xe-khach-nguoi-phu-nu-i-xe-may-tu-vong-thuong-tam-752221.html