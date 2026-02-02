Vì sao quả sầu riêng thơm lừng, béo ngậy lại được ví như 'siêu thuốc' tự nhiên cho cơ thể?

Sầu riêng có chứa hàm lượng kali, chất xơ và các chất béo không bão hòa cao hơn so với các loại trái cây khác nên rất có lợi cho sức khỏe tim mạch. Trong đó kali là chất rất tốt cho người bị cao huyết áp, còn chất xơ và các chất béo không bão hoà lại rất quan trọng cho sức khỏe tim mạch.

Sầu riêng được biết đến là một loại trái cây nhiệt đới, có nguồn gốc từ Đông Nam Á, nổi tiếng với biệt danh là “vua của các loại trái cây”. Mặc dù hương vị của sầu riêng khá nặng và nồng, nhưng nó lại chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn hầu hết các loại trái cây khác. Ảnh minh họa: Internet Sầu riêng thường có kích thước lớn, vỏ ngoài cứng và có nhiều gai nhọn bao phủ quanh vỏ. Sầu riêng có nhiều giống khác nhau, phổ biến nhất là Durio zibethinus.

Quả có thể dài tới 30cm và rộng khoảng 15cm, trọng lượng từ 1-3 kg. Phần thịt sầu riêng có màu vàng nhạt hoặc đỏ. Mùi vị của loại quả này có thể mang lại những phản ứng khác nhau ở mỗi người, từ “khó chịu” cho tới “nghiện”. Sầu riêng được sử dụng rộng rãi ở nhiều vùng nhiệt đới trên toàn thế giới, nhất là khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Ảnh minh họa: Internet Các lợi ích sức khỏe của sầu riêng Trong nền y học cổ truyền của Malaysia, người ta đã sử dụng tất cả các bộ phận của cây sầu riêng, bao gồm rễ, vỏ, lá và quả để điều chế thành các phương thuốc chữa nhiều loại bệnh khác nhau, như vàng da hoặc sốt cao. Sầu riêng có thể mang lại một số lợi ích về sức khỏe sau: Ngăn ngừa bệnh tim: các hợp chất thực vật có trong sầu riêng có tác dụng giảm mức cholesterol, ngăn chặn các tình trạng xơ cứng động mạch. Giảm nguy cơ mắc ung thư: trong sầu riêng có chứa nhiều chất chống oxy hóa. Những chất này có khả năng làm vô hiệu hóa các gốc tự do - nguyên nhân chính dẫn tới hình thành và phát triển các tế bào ung thư trong cơ thể. Cụ thể, chiết xuất từ trái sầu riêng có thể ngăn ngừa ung thư vú lan rộng. Ảnh minh họa: Internet Kiểm soát lượng đường trong máu: chỉ số đường huyết (GI) có trong sầu riêng đạt mức thấp hơn so với các loại trái cây nhiệt đới khác. Vì vậy, việc tiêu thụ sầu riêng có thể giúp giảm được lượng đường trong máu, từ đó ngăn ngừa các nguy cơ gây bệnh tiểu đường hoặc tim mạch. Chống nhiễm trùng: phần vỏ của sầu riêng là một nguồn cung cấp dồi dào các hợp chất có đặc tính chống nấm men và kháng khuẩn tuyệt vời.

Không nên kết hợp sầu riêng với 3 thứ này kẻo “mang họa vào thân” Sầu riêng nổi tiếng với hương vị béo ngậy, thơm lừng và giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, nếu kết hợp sầu riêng với một số thực phẩm hoặc đồ uống nhất định, bạn có thể đối mặt với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, từ khó tiêu, nóng trong người đến nguy cơ ngộ độc hoặc đột quỵ.

