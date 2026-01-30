Được ví là 'nhân sâm của người Việt', loại hạt này nấu món gì cũng đại bổ, giá lại cực bình dân

Đậu thận hay còn gọi là đậu tây có hai loại là đậu thận đỏ và đâu thận trắng. Bạn có thể chế biến loại đậu này thành các món ăn vừa thơm ngon lại chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe như lagu đậu thận, súp đậu thận, chè đậu thận…

Đậu thận đốm đỏ: Loại đậu này có màu đỏ đậm với những đốm màu đỏ nhạt hơn. Đậu thận đốm đỏ có vị tương tự như đậu thận đỏ nhưng có hương vị đậm đà hơn.

Đậu thận đỏ: Đây là loại đậu thận phổ biến nhất, có màu đỏ đậm, kích thước trung bình. Đậu thận đỏ có vị thơm ngon, bùi ngậy và có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Đậu thận đỏ được đánh giá cao bởi hương vị ngọt ngào và kết cấu nhẹ.

Đậu thận đốm sáng: Loại đậu này có màu đỏ nhạt với những đốm màu đỏ đậm hơn. Đậu thận đốm sáng có vị ngọt hơn đậu thận đỏ và đậu thận đốm đỏ. Do có giá trị dinh dưỡng cao nên đậu thận này thường được sử dụng thường xuyên trong các bữa ăn phục vụ trong trường học, bệnh viện.

Đậu thận trắng: Loại đậu này có màu trắng sữa, kích thước nhỏ hơn đậu thận đỏ. Đậu thận trắng có vị thanh mát và thường được sử dụng trong các món ăn chay.

Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của đậu thận

Nguồn cung cấp protein thực vật dồi dào

Đậu thận là một trong những nguồn protein thực vật tốt nhất, trở thành thực phẩm thay thế thịt lý tưởng cho những người ăn chay hoặc muốn giảm bớt đạm động vật. Protein trong đậu thận đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và sửa chữa các mô cơ bắp, hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Khi kết hợp đậu thận với các loại ngũ cốc như gạo lứt, bạn sẽ có một nguồn protein hoàn chỉnh chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu cho cơ thể.

Kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa tiểu đường

Nhờ chỉ số đường huyết (GI) thấp và hàm lượng chất xơ cực cao, đậu thận giúp ổn định lượng đường trong máu một cách hiệu quả sau khi ăn. Các loại tinh bột chậm trong đậu thận được tiêu hóa dần dần, ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng đột ngột – nguyên nhân chính gây ra cảm giác mệt mỏi và tích mỡ. Đây là thực phẩm đặc biệt phù hợp cho bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 hoặc những người đang trong chế độ tiền tiểu đường.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân và cải thiện hệ tiêu hóa

Nếu bạn đang tìm kiếm một thực phẩm giúp giảm cân tự nhiên, đậu thận là lựa chọn không thể bỏ qua nhờ sự kết hợp giữa protein và chất xơ. Chất xơ trong đậu thận tạo cảm giác no lâu, giúp kiểm soát cơn thèm ăn và ngăn chặn việc ăn quá mức trong ngày. Đồng thời, lượng chất xơ không hòa tan này còn hoạt động như một "cây chổi" làm sạch đường ruột, hỗ trợ nhu động ruột hoạt động trơn tru và ngăn ngừa tình trạng táo bón hiệu quả.

Phòng chống ung thư và ngăn ngừa lão hóa

Đậu thận đỏ chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cực cao, đặc biệt là anthocyanins và các hợp chất phenolic giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Những chất này có khả năng ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng. Thêm vào đó, các vitamin nhóm B và khoáng chất trong đậu thận còn giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, làm chậm quá trình lão hóa và giữ cho tinh thần luôn minh mẫn.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi ăn đậu thân

Ngâm đậu thận ít nhất 8 - 12 giờ trước khi nấu: Để loại bỏ các độc tố tự nhiên và giảm thời gian nấu.

Luôn nấu chín kỹ: Tránh ăn đậu thận sống hoặc chưa chín, vì chứa lectin có thể gây ngộ độc.

Kết hợp ăn đậu thận với các loại thực phẩm giàu vitamin C: Như rau củ tươi để tăng cường hấp thu sắt.

Đa dạng món ăn: Để tận dụng được nhiều dưỡng chất và tránh nhàm chán khi tiêu thụ đậu thận.

Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn đang mang thai hoặc có các bệnh lý nền: Để được tư vấn khẩu phần phù hợp và an toàn.