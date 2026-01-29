Kể từ ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Tâm linh - Tử vi 29/01/2026 16:08

Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc.

Tuổi Tuất

Con giáp may mắn này sẽ có sự chuyển biến đột phá trong công việc, nếu không lên làm sếp thì cũng sẽ tự làm chủ công việc riêng của mình, không còn phụ thuộc vào ai. Tài lộc, tiền bạc cũng theo đó mà tăng lên bất ngờ. Ngoài ra, tài năng thiên bẩm rất phù hợp với chuyện đầu tư, kinh doanh. Thời gian tới nên mạnh dạn "xuống tiền" để thu lời. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì sẽ chẳng lo bị lỗ.

Về vận trình tình cảm, người độc thân có lắm kẻ theo đuổi hơn bởi bạn có tính tình phong lưu nên ai gặp cũng mến. Bạn có cơ hội gặp gỡ tri kỷ trong một cuộc hẹn cuối ngày. Riêng với những người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian bên nhau nên tình cảm vượng sắc.

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc, cho dù đó là may mắn giàu có tích cực hay một phần đều rất phổ biến. Ngoài việc tiến lên một tầm cao mới trong cuộc sống, anh ấy còn được Thần Tài kỳ vọng, và ắt hẳn sẽ có những con đường tiền bạc ở khắp mọi nơi. Hoàn toàn ổn khi làm việc bên ngoài để được tăng lương.

Trong chuyện tình cảm bản mệnh là người rất lý trí, bạn sẽ không nhận ra đúng tình cảm của mình dành cho người kia. Con giáp này tốt nhất không nên làm gì ảnh hưởng đến công việc của người khác, nếu không sẽ gây gổ với bạn đấy nhé. Bản mệnh đừng cố tiêu tiền một cách không chủ đích nữa.

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vô cùng khiêm tốn, có ý chí nên cho dù có đạt được thành tích cao cũng không nói với người khác. Sau ngày mai, dù khó khăn nhưng con giáp này vẫn nỗ lực vươn lên tìm kiếm thành công trong cuộc sống.

Người độc thân có thể tìm thấy cơ hội mới trong những mối quan hệ chớm nở. Những cặp đôi cũng dễ có tin vui bầu bí, cưới hỏi trong thời gian này. Có thể nói, bạn rất may mắn về mọi mặt bởi tình tiền đều được "bật đèn xanh" cho bạn.

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tiền đạo Đình Bắc phải cáo lỗi trong bữa tiệc gần 2.000 người ở Nghệ An

Tiền đạo Đình Bắc phải cáo lỗi trong bữa tiệc gần 2.000 người ở Nghệ An

Tin tức giải trí 45 phút trước
Việt Hương bất ngờ gửi đơn đến công an tố giác: 'Tôi phải nhập viện điều trị vì suy nhược'

Việt Hương bất ngờ gửi đơn đến công an tố giác: 'Tôi phải nhập viện điều trị vì suy nhược'

Hậu trường 49 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Tuyệt chiêu nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện: Vụng đến mấy cũng dẻo thơm, đỏ rực như ngoài hàng

Tuyệt chiêu nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện: Vụng đến mấy cũng dẻo thơm, đỏ rực như ngoài hàng

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 10 phút trước
Đang cắt cỏ bên hồ nước, người phụ nữ bị cá sấu tấn công và cái kết

Đang cắt cỏ bên hồ nước, người phụ nữ bị cá sấu tấn công và cái kết

Video 1 giờ 18 phút trước
Tôi đã mong chờ giây phút này suốt 3 năm, nhưng khi vợ trút bỏ váy cưới, bí mật trên cơ thể cô ấy làm tôi đứng hình

Tôi đã mong chờ giây phút này suốt 3 năm, nhưng khi vợ trút bỏ váy cưới, bí mật trên cơ thể cô ấy làm tôi đứng hình

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Người phụ nữ trói chồng say rượu vào giường, mẹ chồng liền báo cảnh sát để tố cáo con dâu

Người phụ nữ trói chồng say rượu vào giường, mẹ chồng liền báo cảnh sát để tố cáo con dâu

Video 1 giờ 36 phút trước
Bị chồng đuổi ra khỏi nhà lúc 0h đêm, tôi ngỡ ngàng khi anh hàng xóm chạy xộc qua dắt tay tôi vào nhà anh rồi nói một câu chấn động

Bị chồng đuổi ra khỏi nhà lúc 0h đêm, tôi ngỡ ngàng khi anh hàng xóm chạy xộc qua dắt tay tôi vào nhà anh rồi nói một câu chấn động

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Nhóm đàn ông chặn xe ô tô, bắt cóc người phụ nữ trên phố khiến nhiều người chứng kiến sốc nặng

Nhóm đàn ông chặn xe ô tô, bắt cóc người phụ nữ trên phố khiến nhiều người chứng kiến sốc nặng

Video 1 giờ 41 phút trước
Chuyện thật như đùa, cầu sắt dài 18 mét, nặng 30 tấn bị trộm trong đêm

Chuyện thật như đùa, cầu sắt dài 18 mét, nặng 30 tấn bị trộm trong đêm

Video 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

Tử vi thứ Sáu 30/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Sáu 30/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 29/1/2026: Vàng miếng SJC tăng dựng đứng 6 triệu, vượt 190 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/1/2026: Vàng miếng SJC tăng dựng đứng 6 triệu, vượt 190 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tháng 2/2026 tụ Tài tụ Lộc, 3 con giáp giàu không ai chơi lại, ngửa tay là có tiền, tình duyên viên mãn, mọi điều hanh thông

Tháng 2/2026 tụ Tài tụ Lộc, 3 con giáp giàu không ai chơi lại, ngửa tay là có tiền, tình duyên viên mãn, mọi điều hanh thông

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

Trong 5 ngày liên tiếp tới (1, 2, 3, 4 và 5/2), 3 con giáp Tài Lộc song hành, Quý Nhân giúp sức, hốt trọn vận may, tha hồ đón Tết to

Trong 5 ngày liên tiếp tới (1, 2, 3, 4 và 5/2), 3 con giáp Tài Lộc song hành, Quý Nhân giúp sức, hốt trọn vận may, tha hồ đón Tết to

10 ngày đầu tháng 2 (từ ngày 1/2 - 10/2/2026), 3 con giáp nhận khoản tiền to, vàng tích đầy chum, chuẩn bị mua biệt thự sắm xe sang

10 ngày đầu tháng 2 (từ ngày 1/2 - 10/2/2026), 3 con giáp nhận khoản tiền to, vàng tích đầy chum, chuẩn bị mua biệt thự sắm xe sang