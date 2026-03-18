Đình Bắc xây nhà báo hiếu bố mẹ, tiết lộ thu nhập sau thời gian thi đấu

Tin tức giải trí 18/03/2026 12:44

Hình ảnh căn nhà đang xây dở tại quê nhà Nghệ An do Đình Bắc đăng tải trên story Instagram tối 17/3 thu hút sự quan tâm. Cầu thủ sinh năm 2004 chia sẻ: 'Báo hiếu bố mẹ'. Công trình mới nằm cạnh căn nhà cũ của gia đình tại Hưng Nguyên, Nghệ An.

Mới đây, tiền vệ Nguyễn Đình Bắc khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc xây dựng căn nhà mới khang trang để báo hiếu bố mẹ.

Qua những bức ảnh được đăng tải, có thể thấy căn nhà đang trong quá trình hoàn thiện với quy mô khá lớn, thiết kế 2 tầng rộng rãi, phần khung bê tông kiên cố và mặt tiền bề thế. Chỉ nhìn qua cũng đủ cảm nhận được độ “hoành tráng” của cơ ngơi mà Đình Bắc dành tặng gia đình sau thời gian thi đấu và tích lũy.

Không chỉ dừng lại ở việc xây nhà, cầu thủ sinh năm 2004 còn khiến nhiều người nể phục khi trước đó đã mua ô tô cho bố để việc đi lại được an toàn, thuận tiện hơn. Với một cầu thủ trẻ vừa chạm ngưỡng cửa thành công, việc luôn nghĩ về gia đình và chủ động báo hiếu bố mẹ như vậy nhận được rất nhiều lời khen.

Đình Bắc xây nhà báo hiếu bố mẹ, tiết lộ thu nhập sau thời gian thi đấu - Ảnh 1
Cầu thủ trẻ xây nhà báo hiếu bố mẹ

Căn nhà mới này được xây dựng ngay cạnh ngôi nhà cũ của gia đình tại Hưng Nguyên, Nghệ An. Đây không chỉ là nơi ở, mà còn là món quà tinh thần ý nghĩa mà Đình Bắc muốn dành cho bố mẹ - những người luôn âm thầm phía sau ủng hộ con trai theo đuổi đam mê bóng đá.

Sau khi có thu nhập ổn định từ việc thi đấu chuyên nghiệp, thay vì lựa chọn hưởng thụ cho bản thân, Nguyễn Đình Bắc lại ưu tiên nghĩ đến công ơn sinh thành. Ở tuổi còn rất trẻ, vừa có sự nghiệp đang lên, vừa biết trân trọng và báo đáp công ơn đấng sinh thành, Đình Bắc không chỉ ghi bàn trên sân cỏ mà còn “ghi điểm” trọn vẹn trong lòng người hâm mộ.

Đình Bắc xây nhà báo hiếu bố mẹ, tiết lộ thu nhập sau thời gian thi đấu - Ảnh 2
Cầu thủ trẻ xây nhà báo hiếu bố mẹCầu thủ trẻ xây nhà báo hiếu bố mẹ

Trong hành trình sự nghiệp rực rỡ của mình, Đình Bắc cũng từng vấp ngã. Án kỉ luật ở CLB Quảng Nam mãi là kí ức hằn sâu với cầu thủ trẻ, cho anh bài học kinh nghiệm sâu sắc. Thời điểm ấy, Đình Bắc từng suy sụp, gục ngã, nhưng chính gia đình là động lực để Đình Bắc vượt qua khó khăn mà đứng lên, làm lại.

Đình Bắc từng bật khóc chia sẻ: "Lúc ấy bản thân em suy sụp, em suy sụp hoàn toàn. Em không thể hiện cái buồn ra cho bố mẹ và mọi người ủng hộ em. Nhiều lúc em cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu bên trong em rất buồn. Sau vụ kỉ luật đó, em quay lại với bóng đá thì em ra sân em không đủ sức thi đấu, một thời gian dài ảnh hưởng phong độ, sau đấy có những chấn thương liên miên ảnh hưởng nhiều đến phong độ của em. Thời gian đấy bản thân em hầu như bị đánh bại, bị suy sụp.

Những lúc đó bố mẹ em là người buồn nhất. Em cảm thấy mình có lỗi với bố mẹ rất nhiều. Lúc đấy em không muốn nói gì thêm nữa. Em nghĩ mình phải đứng dậy, phải cố gắng để bố mẹ không phải thất vọng về mình".

'Ăn Cùng Bà Tuyết' thu gần 230 tỷ đồng/năm trên TikTok Shop, Shopee?

'Ăn Cùng Bà Tuyết' thu gần 230 tỷ đồng/năm trên TikTok Shop, Shopee?

Thương hiệu đồ ăn vặt "Ăn Cùng Bà Tuyết" ghi nhận doanh thu khoảng 228,6 tỷ đồng trong năm 2025, trở thành đơn vị dẫn đầu ngành hàng đồ ăn vặt trên các sàn thương mại điện tử.

Xem thêm
Từ khóa:   Đình Bắc Đình Bắc xây nhà cầu thủ

TIN MỚI NHẤT

Từ đây đến nghỉ lễ 30/4 và 1/5, 3 con giáp khổ gì cũng qua, vượng phát đủ đường, hưởng Phúc vô vàn, nghèo mấy cũng giàu

Từ đây đến nghỉ lễ 30/4 và 1/5, 3 con giáp khổ gì cũng qua, vượng phát đủ đường, hưởng Phúc vô vàn, nghèo mấy cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Từ nay đến đầu tháng 4 dương lịch, 3 con giáp một bước lên đời, tiền đổ vào nhà như thác đổ, giàu có ngút trời, may mắn ngập tràn

Từ nay đến đầu tháng 4 dương lịch, 3 con giáp một bước lên đời, tiền đổ vào nhà như thác đổ, giàu có ngút trời, may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Vận đỏ như son sau ngày 19/3/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Vận đỏ như son sau ngày 19/3/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Vì sao mọi món đồ Triệu Lộ Tư diện đều có khả năng tạo nên cơn sốt?

Vì sao mọi món đồ Triệu Lộ Tư diện đều có khả năng tạo nên cơn sốt?

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
NÓNG: Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips

NÓNG: Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Kinh hoàng, bếp ga mini phát nổ trong tiệc sinh nhật khiến 11 học sinh bị bỏng

Kinh hoàng, bếp ga mini phát nổ trong tiệc sinh nhật khiến 11 học sinh bị bỏng

Video 1 giờ 46 phút trước
Nhấn nhầm chân ga, tài xế 75 tuổi đâm trúng nhiều người trên phố bị thương

Nhấn nhầm chân ga, tài xế 75 tuổi đâm trúng nhiều người trên phố bị thương

Video 1 giờ 51 phút trước
Say rượu, người phụ nữ ngã khỏi xe taxi đang chạy rồi bị chính chiếc xe đó cán trúng

Say rượu, người phụ nữ ngã khỏi xe taxi đang chạy rồi bị chính chiếc xe đó cán trúng

Video 1 giờ 56 phút trước
Cả làng hợp sức vây bắt trăn "khổng lồ" dài hơn 8 mét trong vườn nhà dân

Cả làng hợp sức vây bắt trăn "khổng lồ" dài hơn 8 mét trong vườn nhà dân

Video 2 giờ 1 phút trước
Máy bay rơi xuống trường học, 2 người trên máy bay tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống trường học, 2 người trên máy bay tử vong thương tâm

Video 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 18/3/2026: Tiếp tục lao xuống, người mua vẫn lỗ vì chênh lệch giá mua bán

Giá vàng hôm nay, ngày 18/3/2026: Tiếp tục lao xuống, người mua vẫn lỗ vì chênh lệch giá mua bán

TPHCM: Bắt chủ cơ sở không phép lừa chữa bệnh tóc của hơn 50 người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

TPHCM: Bắt chủ cơ sở không phép lừa chữa bệnh tóc của hơn 50 người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 18/3/2026, 3 con giáp Phú Quý vinh hoa có đủ, cuộc đời hiển vinh, tài chính thịnh vượng, số mệnh sung túc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 18/3/2026, 3 con giáp Phú Quý vinh hoa có đủ, cuộc đời hiển vinh, tài chính thịnh vượng, số mệnh sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Ăn Cùng Bà Tuyết' thu gần 230 tỷ đồng/năm trên TikTok Shop, Shopee?

'Ăn Cùng Bà Tuyết' thu gần 230 tỷ đồng/năm trên TikTok Shop, Shopee?

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Vận động viên cầu lông TP.HCM đột ngột qua đời ở tuổi 23: Tiết lộ ước nguyện cuối cùng

Vận động viên cầu lông TP.HCM đột ngột qua đời ở tuổi 23: Tiết lộ ước nguyện cuối cùng

“Bé” Xuân Nghi được cầu hôn: Từ thiên thần nhí đến cô dâu tuổi 32

“Bé” Xuân Nghi được cầu hôn: Từ thiên thần nhí đến cô dâu tuổi 32

NÓNG: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị phạt và cấm thi đấu

NÓNG: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị phạt và cấm thi đấu

Lý Nhã Kỳ, Hoàng Oanh úp mở có người mới dịp cận Tết

Lý Nhã Kỳ, Hoàng Oanh úp mở có người mới dịp cận Tết