Đừng khinh rẻ quả xanh chua: Loại trái cây "nhà nghèo" nhưng sở hữu lợi ích sức khỏe ngang ngửa thuốc bổ

Những công dụng bất ngờ của quả cóc đối với sức khỏe

Quả cóc - loại trái cây quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, không chỉ hấp dẫn bởi vị chua ngọt đặc trưng mà còn chứa đựng nhiều giá trị dinh dưỡng tuyệt vời. Ăn cóc đúng cách không chỉ giúp bạn cải thiện sức khỏe mà còn hỗ trợ làm đẹp và tăng cường sức đề kháng.

Đặc trưng của quả cóc là vỏ màu xanh nhạt khi còn non, chuyển sang vàng khi chín. Thịt quả giòn, vị chua nhẹ hoặc chua gắt tùy độ chín. Bên trong là hạt xơ cứng. Quả cóc thường được ăn tươi, muối, ngâm chua ngọt hoặc chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn.

Quả cóc (tên khoa học: Spondias dulcis) thuộc họ Xoan, có nguồn gốc từ khu vực Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, cóc được trồng nhiều tại miền Nam và miền Trung, thường ra quả vào mùa hè.

Tăng cường sức đề kháng: Hàm lượng vitamin C trong cóc rất cao, giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa và bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do.

Hỗ trợ tiêu hóa: Chất xơ trong quả cóc giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, đồng thời hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Với vị chua tự nhiên, quả cóc còn giúp tăng tiết dịch vị, kích thích ăn ngon miệng.

Bảo vệ tim mạch: Khoáng chất kali có trong quả cóc giúp điều hòa huyết áp, hỗ trợ hoạt động của tim. Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong quả còn góp phần giảm cholesterol xấu, hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch.

Chống lão hóa da: Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong quả cóc giúp cơ thể sản sinh collagen, làm chậm quá trình lão hóa, duy trì làn da căng mịn và tươi trẻ.

Hỗ trợ giảm cân: Với lượng calo thấp, nhiều chất xơ, quả cóc là lựa chọn phù hợp cho người muốn giảm cân. Ăn cóc giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt.

Làm đẹp da và tóc: Vitamin A và vitamin C trong quả cóc góp phần tái tạo tế bào da, làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh. Bên cạnh đó, các khoáng chất trong quả cũng giúp nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe hơn.

Cải thiện thị lực: Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ mắt. Việc bổ sung quả cóc hợp lý có thể giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề về mắt như khô mắt, thoái hóa điểm vàng hoặc đục thủy tinh thể, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Những lưu ý khi ăn quả cóc

Không nên ăn hoặc uống nước ép cóc khi dạ dày rỗng.

Những người có bệnh lý về dạ dày nên hạn chế ăn, không ăn quá nhiều và không nên ăn thường xuyên.

Bạn có thể ăn quả cóc hoặc uống một ly nước ép cóc sau bữa ăn khoảng 1 tiếng, vừa giúp hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa thức ăn vừa được xem như một món tráng miệng cho bạn cùng gia đình nhâm nhi.

Không nên ăn quá nhiều một lúc. Có chuyên gia khuyên bạn không nên ăn quá 500gram quả cóc tươi một ngày.

Chế biến các món ngon đơn giản từ quả cóc như: cóc dầm chua ngọt, cóc lắc muối ớt, cóc xí muội, gỏi cóc, cóc ngâm đường,…