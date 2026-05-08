Tại sao hồng xiêm được ví là 'thần dược' cho sức khỏe? 5 lợi ích tuyệt vời mà bà nội trợ nào cũng nên biết

Dinh dưỡng 08/05/2026 05:00

Hồng xiêm (Sapoche) là loại trái cây thơm ngon, giàu dinh dưỡng. Không chỉ thịt quả, cả vỏ và hạt hồng xiêm cũng được dùng làm thuốc.

Hồng xiêm (sapoche) là trái cây nhiệt đới có vỏ nâu sẫm, thịt nâu đỏ, vị ngọt thơm. Quả giàu chất xơ, vitamin C, đồng, kali, magie và vitamin nhóm B, giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch và cung cấp năng lượng.

Công dụng của quả hồng xiêm 

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Trong dân gian, hồng xiêm xanh thường được dùng để hỗ trợ cải thiện tiêu chảy nhờ chứa nhiều tanin - hoạt chất tạo vị chát có khả năng làm săn niêm mạc ruột. Ngược lại, hồng xiêm chín lại giàu chất xơ, giúp nhuận tràng và giảm tình trạng táo bón. Nhờ đó, loại quả này góp phần duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Hỗ trợ ổn định huyết áp: Hàm lượng kali trong hồng xiêm giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp, đặc biệt có lợi với người bị cao huyết áp. Với người khỏe mạnh, việc bổ sung kali cũng góp phần giảm nguy cơ tăng huyết áp trong tương lai. Tuy nhiên, hồng xiêm không thể thay thế thuốc điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Tốt cho xương và răng: Trong 100g hồng xiêm chín có chứa khoảng 21mg canxi - khoáng chất quan trọng đối với hệ xương và răng. Việc bổ sung canxi từ thực phẩm tự nhiên như hồng xiêm giúp trẻ phát triển chiều cao, đồng thời hỗ trợ người lớn phòng ngừa nguy cơ loãng xương.

Hỗ trợ bảo vệ thị lực: Hồng xiêm chứa nhiều vitamin A - dưỡng chất cần thiết cho đôi mắt. Bên cạnh đó, vitamin C và vitamin E trong loại quả này còn có khả năng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào võng mạc trước các tác động gây hại. Điều này đặc biệt hữu ích với người lớn tuổi có thị lực suy giảm.

Góp phần phòng ngừa ung thư: Các chất chống oxy hóa trong hồng xiêm có thể giúp cơ thể giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính, trong đó có ung thư. Một số nghiên cứu cho rằng loại trái cây này hỗ trợ hạn chế nguy cơ ung thư miệng, ung thư phổi và ung thư đại tràng.

Những người không nên ăn hồng xiêm

Người dị ứng, chất tannin - là một chất làm se, có thể gây ra cảm giác ngứa ngáy, khó chịu trong miệng họng và phát ban ngay sau khi ăn.

Người đau dạ dày, ăn hồng xiêm khi đói sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, thậm chí gây loét.

Người đang uống thuốc tây, tannin trong hồng xiêm chống viêm, kháng virus, vi khuẩn mạnh nhưng làm giảm tác dụng của một số loại thuốc. Người đang uống thuốc nên sử dụng hồng xiêm sau 2 giờ.

Người bệnh đái tháo đường, lượng đường trong quả rất cao có thể gây tăng đường huyết đột ngột. Vì vậy, loại trái cây này không thích hợp cho người đường huyết cao.

Quất hồng bì không chỉ là trái cây mà còn là vị thuốc có nhiều tác dụng với sức khỏe nếu biết cách dùng đúng.

