Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Đời sống 07/05/2026 09:57

Tang vật thu giữ hơn 3 tấn hàng hóa thành phẩm, hơn 5.000 bao bì in sẵn nhãn hiệu chưa sử dụng, cùng máy ép nhiệt và nhiều thiết bị, công cụ phục vụ việc sản xuất.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 7-5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba người để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Hai bị can này là Dương Thị Yến Oanh (tên thường gọi Út Hương, 47 tuổi), Hồ Tú Phụng (45 tuổi, cùng ngụ phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) và Dương Hoàng Hiếu (57 tuổi, ngụ xã Rạch Kiến, Tây Ninh).

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng - Ảnh 1
Hai đối tượng Dương Thị Yến Oanh và Hồ Tú Phụng bị khởi tố và bị bắt tạm giam. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo điều tra ban đầu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn trọng điểm và quản lý các nghi phạm nghi vấn, ngày 30-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an xã Long Cang triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra một khu nhà trọ tại ấp 12, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện những người này đang tổ chức sang chiết, đóng gói bột ngọt và hạt nêm giả mang nhãn hiệu nổi tiếng.

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng - Ảnh 2
Dương Hoàng Hiếu bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo thông tin báo Lao Động, công an phát hiện và thu giữ trên 3 tấn bột ngọt (mì chính), hạt nêm giả các nhãn hiệu nổi tiếng; hơn 5.000 bao bì in sẵn nhãn hiệu chưa sử dụng, cùng một máy ép nhiệt và nhiều thiết bị, công cụ phục vụ việc sản xuất hàng giả.

Qua xác minh, điều tra, công an xác định 3 đối tượng Dương Thị Yến Oanh, Hồ Tú Phụng và Dương Hoàng Hiếu tham gia thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Làm việc với cơ quan điều tra, các nghi phạm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai, sau khi hoàn thành sản phẩm, nhóm này đưa hàng giả đi tiêu thụ tại các cửa hàng, tiệm tạp hóa và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cùng một số tỉnh, thành lân cận.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng người liên quan và xử lý nghiêm theo quy định.

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