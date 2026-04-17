NÓNG: Danh tính nhóm người sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả cho bà bầu, trẻ sơ sinh

Đời sống 17/04/2026 05:15

Sản phẩm các đối tượng tập trung gồm các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng thực tế hoàn toàn không có những chất này.

Theo thông tin từ VnExpress, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Rance Pharma và các đơn vị liên quan, đồng thời đề nghị truy tố 29 bị can về 6 tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ. 

Hai bị can bị xác định cầm đầu là Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường (cùng 47 tuổi), bị khởi tố về 3 tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Theo cơ quan điều tra, năm 2021, nhận thấy việc kinh doanh sữa đem lại lợi nhuận lớn, Hà thành lập Công ty Rance Pharma, còn Cường lập Công ty Hacofood Group. Cả hai sau đó cùng tổ chức nhà máy sản xuất tại Cụm công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (cũ, Hà Nội), giao cho Hồ Sỹ Ý (38 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều hành.

Sau đó, Hà và Cường liên doanh, góp cổ phần với nhiều người khác để lập thêm 9 công ty, tạo thành một “hệ sinh thái” phục vụ việc đứng tên hồ sơ công bố sản phẩm, gắn nhãn thương hiệu và trực tiếp kinh doanh, phân phối hàng hóa sản xuất từ nhà máy.

9 pháp nhân này gồm Dược quốc tế Group, Big Four Pharma, Long Khang Group, dinh dưỡng y học BFF, Safaco Group, Darifa Group, Win CT, dược phẩm dinh dưỡng Phúc An Khang và dược Á Châu.

Dù là người điều hành thực sự, nhưng từ cuối năm 2024, hai bị can lần lượt chuyển cho cấp dưới đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật để che vai trò của mình. 

NÓNG: Danh tính nhóm người sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả cho bà bầu, trẻ sơ sinh - Ảnh 1
Một loại sữa giả bị phát hiện trong đường dây - Ảnh: VnExpress

Để triển khai sản xuất, Hà và Cường phân công Đặng Trung Kiên, Phạm Thị Hương thực hiện thủ tục công bố sản phẩm tại các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ở Hà Nội, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Theo kết luận điều tra, tùy từng giai đoạn, nhóm này phối hợp với nhiều người để lập hồ sơ, chỉnh sửa tài liệu, hoàn thiện việc công bố sản phẩm ra thị trường.

Công bố có tổ yến, đông trùng hạ thảo nhưng sản phẩm thực tế không có

Theo cáo buộc, các đối tượng tập trung sản xuất các loại sữa dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Tuy nhiên, các thành phần được công bố trên nhãn như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó… thực tế hoàn toàn không có trong sản phẩm.

Thay vào đó, các bị can đã bỏ bớt một số nguyên liệu đầu vào, thay thế bằng thành phần khác và bổ sung phụ gia để giảm giá thành, tăng lợi nhuận. Không chỉ gian dối ở công thức, nhóm này còn bị xác định làm sai quy định kiểm nghiệm.

NÓNG: Danh tính nhóm người sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả cho bà bầu, trẻ sơ sinh - Ảnh 2
Công nhân đóng hộp thành phẩm sữa giả tại cơ sở sản xuất, chuẩn bị bán ra thị trường - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Dân trí, Đặng Trung Kiên, Phạm Thị Hương và những người liên quan không cung cấp mẫu sản phẩm cho các đơn vị kiểm nghiệm như Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty TNHH Khoa học công nghệ Avatek…, nhưng vẫn được cấp các phiếu kết quả thử nghiệm khống để hoàn thiện hồ sơ công bố.

Cơ quan điều tra đã tách hành vi có dấu hiệu giả mạo trong công tác này để tiếp tục điều tra riêng.

Sau khi có hồ sơ công bố, tài liệu được chuyển cho Hồ Sỹ Ý để tổ chức sản xuất. Ý lập lệnh sản xuất bằng file Excel, ghi rõ tên sản phẩm, khối lượng, danh mục và định lượng nguyên liệu, sau đó ký lệnh, thông báo qua nhóm Zalo nội bộ và chỉ đạo xuất kho, phối trộn, chiết rót, đóng lon, dập nắp, in hạn sử dụng, hoàn thiện đóng gói rồi nhập kho thành phẩm.

NÓNG: Danh tính nhóm người sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả cho bà bầu, trẻ sơ sinh - Ảnh 3
Kho hàng của các đối tượng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo cơ quan điều tra, từ khoảng tháng 11/2021, nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận, Cường, Hà, Kiên và Ý đã thống nhất thay đổi công thức so với hồ sơ đã công bố.

Cụ thể, các đối tượng bị cáo buộc thay chất MCT bằng Non Dairy Creamer, thay axit béo bằng Omega 369, thay vitamin và khoáng chất riêng lẻ bằng hỗn hợp tổng hợp, đồng thời cắt giảm hàm lượng nhiều nguyên liệu khác. Dù biết việc thay đổi này làm giảm chất lượng sản phẩm, nhóm bị can vẫn tiếp tục sản xuất trong thời gian dài.

Kết quả điều tra cho thấy trong giai đoạn 2021-2025, đường dây này đã sản xuất 426 sản phẩm sữa dạng bột giả. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 27.138 lon, hộp. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định toàn bộ đều là hàng giả do hàm lượng các chất không đạt 70% so với mức công bố trên nhãn.

Bộ Công an xác định bằng thủ đoạn thay thế, cắt giảm nguyên liệu, Rance Pharma và Hacofood Group đã sản xuất tổng cộng hơn 187.000 hộp sữa giả, tiêu thụ hơn 170.000 hộp, thu gần 18 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng.

Ở khâu phân phối, các công ty thương mại trong hệ sinh thái đã bán ra thị trường gần 160.000 hộp, thu hơn 44 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 28 tỷ đồng. Tổng giá trị hàng hóa theo giá thị trường được xác định hơn 54 tỷ đồng, với tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 39,5 tỷ đồng.

Nổ cục nóng điều hòa trong khu công nghiệp, 2 người bị thương

Nổ cục nóng điều hòa trong khu công nghiệp, 2 người bị thương

Khoảng 15h ngày 15/4, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy Công ty TNHH Mobase Việt Nam (KCN Yên Phong I, tỉnh Bắc Ninh).

Xem thêm
Từ khóa:   sản xuất sữa giả cho bà bầu trẻ sinh non tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 5 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 6 giờ 33 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 7 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong