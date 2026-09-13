Bé trai đi lạc trên núi cách nhà hơn 10km, chú chó ở bên cạnh suốt đêm

Sáng 13/9, đại diện UBND phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cháu Nguyễn Gia K. (SN 2020) đã được tìm thấy an toàn sau gần một ngày mất tích.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 13/9, thông tin từ UBND phường Sông Cầu (Đắk Lắk), cơ quan chức năng cùng người dân đã tìm thấy bé N.G.K. (6 tuổi) sau gần một ngày nỗ lực tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 12/9, bé K. rời khỏi nhà tại tổ dân phố Long Hải Bắc, phường Sông Cầu rồi mất liên lạc với gia đình. Do bé K. có biểu hiện chậm phát triển nên việc cháu đi lạc khiến người thân vô cùng hoang mang, lo lắng. Gia đình đã trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ tìm cháu bé.

Thời điểm rời khỏi nhà, bé K. mặc áo thun xanh dương đậm, quần đùi xanh đen và đi dép nhựa màu xanh. Đặc biệt, khi bé rời đi, một chú chó màu đen nhà nuôi cũng đi theo.

Lực lượng chức năng cùng đông đảo người dân địa phương đã chia nhau tìm ở nhiều khu vực. Cuộc tìm kiếm kéo dài xuyên đêm trong nỗi thấp thỏm, mong ngóng của gia đình.

Đến khoảng 9h ngày 13/9, bé K. được phát hiện tại một khu vực núi cao, cách nhà hơn 10km. Khi được tìm thấy, sức khỏe của bé vẫn bình thường.

Bé K. được tìm thấy cách nhà khoảng 10km - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, điều khiến nhiều người xúc động là bên cạnh bé K. có chú chó màu đen đã đi cùng bé từ khi rời khỏi nhà. Sau một đêm giữa khu vực núi cao, chú chó vẫn ở bên cạnh, không rời bé nửa bước.

Theo gia đình, chú chó được nuôi khoảng 2 năm và rất quấn quýt với các thành viên. Do bé K. có biểu hiện chậm phát triển, chú chó thường xuyên đồng hành cùng bé trong sinh hoạt hằng ngày.

"Tìm được con, gia đình tôi rất vui mừng. May mắn con không có chuyện gì xảy ra, nếu không chúng tôi không biết sẽ phải sống sao", mẹ bé K. chia sẻ.

Sau khi được cho ăn uống để lấy lại sức, bé K. đã được đưa về nhà an toàn.

NÓNG: Danh tính đôi nam nữ được phát hiện tử vong trong nhà Ngày 12/9, ông Lâm Danh Nhân, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai người tử vong bất thường trong một căn nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-i-lac-tren-nui-cach-nha-hon-10km-chu-cho-o-ben-canh-suot-em-768511.html