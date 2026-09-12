Sau khi đạp xe rời nhà đi chơi, bé trai 10 tuổi ở xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai không trở về. Gia đình tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng. Một ngày sau, thi thể em được phát hiện trên sông Ba.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 11/9, ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai, cho biết địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân tử vong do đuối nước.

Theo thông tin từ UBND xã Ia Pa, khoảng 15h ngày 10/9, em N.Q. (10 tuổi, trú tại thôn Plơi Ia Mrơn, xã Ia Pa) đạp xe rời nhà đi chơi. Đến tối không thấy Q. về, gia đình đi tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Ia Pa phối hợp lực lượng Công an tỉnh Gia Lai và người dân khẩn trương tìm kiếm. Qua xác minh, một số người cho biết đã nhìn thấy Q. xuống sông Ba (đoạn qua xã Ia Pa) để tắm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trên sông Ba - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Công luận, chiếc xe đạp của Q. được phát hiện bên bờ sông Ba. Chiều 11/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Q. trên sông Ba, cách vị trí nạn nhân được nhìn thấy tắm khoảng 5km.

Thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Chia sẻ với mất mát của gia đình, lãnh đạo xã Ia Pa đã hỗ trợ 2 triệu đồng.

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