Tỉ phú Hà Siêu Quỳnh ở tuổi 64 và cuộc sống không tái hôn, không sinh thêm con

Sao quốc tế 12/09/2026 11:31

Ở tuổi 64, Hà Siêu Quỳnh vẫn giữ vị trí quan trọng trong giới kinh doanh Hong Kong và Macau (Trung Quốc). Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Hứa Tấn Hanh, nữ doanh nhân không tái hôn và cũng không có con.

Ở tuổi 64, Hà Siêu Quỳnh vẫn giữ vị trí quan trọng trong giới kinh doanh Hong Kong và Macau. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Hứa Tấn Hanh, con gái “vua sòng bạc” Hà Hồng Sân không tái hôn và cũng không có con.

Sinh năm 1962, Hà Siêu Quỳnh là con gái lớn của Hà Hồng Sân và người vợ thứ hai. Từ nhỏ, bà đã được cha định hướng theo con đường kinh doanh thay vì sống như một tiểu thư được nuông chiều. Sau khi được đào tạo về kinh doanh, bà sang Mỹ du học ngành quản trị marketing.

Thời trẻ, Hà Siêu Quỳnh từng có mối tình được chú ý với nam ca sĩ, nhạc sĩ Trần Bách Cường. Hai người được nhận xét đồng điệu về tài năng và tâm hồn nhưng cuối cùng không thể đến với nhau. Sau khi chia tay, Trần Bách Cường qua đời khi còn trẻ, để lại cho bà một mất mát lớn.

Tỉ phú Hà Siêu Quỳnh ở tuổi 64 và cuộc sống không tái hôn, không sinh thêm con - Ảnh 1

Sau đó, Hà Siêu Quỳnh kết hôn với Hứa Tấn Hanh trong một đám cưới từng được truyền thông gọi là “đám cưới thế kỷ”. Cuộc hôn nhân giữa hai gia đình danh giá kéo dài 9 năm trước khi cả hai ly hôn trong hòa bình vào năm 2000. Họ không có con chung.

Sau cuộc hôn nhân này, Hà Siêu Quỳnh không tái hôn. Nhiều năm qua, lựa chọn của bà trở thành chủ đề được dư luận quan tâm. Một số ý kiến cho rằng những trải nghiệm tình cảm cùng việc chứng kiến các mối quan hệ phức tạp trong gia đình đã khiến bà thận trọng hơn với hôn nhân.

Thay vì tập trung vào đời sống riêng, Hà Siêu Quỳnh dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp. Bà từng xây dựng hoạt động kinh doanh riêng, sau đó đảm nhận vai trò quan trọng tại Tập đoàn Shun Tak của gia đình và tham gia nhiều lĩnh vực đầu tư.

Tỉ phú Hà Siêu Quỳnh ở tuổi 64 và cuộc sống không tái hôn, không sinh thêm con - Ảnh 2

Khi Hà Hồng Sân bước vào những năm cuối đời, gia đình họ Hà trải qua nhiều biến động. Trong bối cảnh đó, Hà Siêu Quỳnh được đánh giá là nhân vật quan trọng góp phần duy trì nền tảng kinh doanh của gia đình.

Sau khi cha qua đời, hình ảnh bà xuất hiện trước công chúng với vẻ bình tĩnh, trang phục đen giản dị để lại ấn tượng mạnh. Bà dần khẳng định vị thế riêng trong giới kinh doanh.

Theo Forbes, Hà Siêu Quỳnh có tài sản ước tính 4,5 tỷ USD, đứng thứ 23 trong danh sách 50 người giàu nhất Hong Kong năm 2026.

Việc không tái hôn của bà vì thế được nhìn nhận theo nhiều góc độ. Với một số người, đó có thể là sự bỏ lỡ đời sống gia đình; nhưng với Hà Siêu Quỳnh, đây dường như là lựa chọn phù hợp với cách sống và con đường sự nghiệp mà bà theo đuổi.

 

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