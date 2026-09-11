Triệu Lệ Dĩnh nhận tin vui, sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc sau biến cố sức khỏe

Sao quốc tế 11/09/2026 18:15

Truyền thông Trung Quốc đưa tin Tiểu thành đại sự, bộ phim do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính, vừa đạt thành tích đáng chú ý tại giải Kim Đồng 2026. Tác phẩm giành ba giải Đồng ở các hạng mục gồm Nội dung phim truyền hình có giá trị thương mại, Hiệu quả truyền thông và giải dành cho phim truyền hình.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin Tiểu thành đại sự, bộ phim do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính, vừa đạt thành tích đáng chú ý tại giải Kim Đồng 2026. Tác phẩm giành ba giải Đồng ở các hạng mục gồm Nội dung phim truyền hình có giá trị thương mại, Hiệu quả truyền thông và giải dành cho phim truyền hình.

Thành tích này nhận được sự quan tâm khi đến không lâu sau thời điểm sức khỏe của Triệu Lệ Dĩnh khiến người hâm mộ lo lắng. Ngày 25/8, nữ diễn viên có lịch tham gia một sự kiện phát trực tiếp của thương hiệu nhưng bất ngờ không thể xuất hiện. Ê-kíp sau đó cho biết cô đang được kiểm tra y tế.

Triệu Lệ Dĩnh nhận tin vui, sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc sau biến cố sức khỏe - Ảnh 1

Việc Triệu Lệ Dĩnh đột ngột hủy lịch trình khiến nhiều thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó chưa được xác nhận và phía nữ diễn viên không lên tiếng về những đồn đoán liên quan đến đời tư hay tình trạng sức khỏe.

Trong bối cảnh này, thành tích của Tiểu thành đại sự giúp sự chú ý trở lại với hoạt động nghề nghiệp của nữ diễn viên. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Lý Thu Bình, một cán bộ cơ sở trưởng thành qua quá trình tham gia xây dựng và phát triển địa phương.

Vai diễn tiếp tục cho thấy sự thay đổi trong lựa chọn kịch bản của Triệu Lệ Dĩnh. Từ hình ảnh quen thuộc với phim thần tượng và cổ trang như Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, cô những năm gần đây tích cực tìm kiếm các nhân vật mang màu sắc hiện thực.

Trước Tiểu thành đại sự, nữ diễn viên từng ghi dấu với Hạnh phúc đến vạn gia và Gió thổi Bán Hạ. Những tác phẩm này được xem là bước chuyển quan trọng, giúp cô mở rộng hình ảnh và chứng minh khả năng đảm nhận những vai diễn có chiều sâu hơn.

Triệu Lệ Dĩnh nhận tin vui, sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc sau biến cố sức khỏe - Ảnh 2

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 và bước vào ngành giải trí sau khi chiến thắng một cuộc thi tìm kiếm ngôi sao năm 2006. Không được đào tạo diễn xuất chính quy, cô bắt đầu từ những vai phụ trước khi có bước ngoặt với Lục Trinh truyền kỳ.

Sau đó, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện và Minh Lan truyện lần lượt đưa Triệu Lệ Dĩnh trở thành một trong những nữ diễn viên truyền hình nổi bật của thế hệ sinh sau năm 1985.

Những năm gần đây, cô không còn chỉ dựa vào sức hút của các dự án thương mại mà liên tục thử sức với những dạng nhân vật mới. Thành tích của Tiểu thành đại sự vì thế được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy hướng đi thiên về các tác phẩm hiện thực của Triệu Lệ Dĩnh đang tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả và giới chuyên môn.

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Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ phải hủy một buổi livestream của thương hiệu vì lý do sức khỏe, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Theo thông báo từ studio, nữ diễn viên cảm thấy không khỏe và không thể tiếp tục tham gia sự kiện theo lịch trình.

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