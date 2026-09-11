Lưu Diệc Phi liên tục gây chú ý vì những động thái liên quan đến hình ảnh cá nhân

Chi tiết này nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số ý kiến cho rằng nữ diễn viên muốn chủ động kiểm soát hình ảnh, trong khi nhiều người nhận định đây có thể đơn giản là lựa chọn bố cục khi đăng ảnh. Không có thông tin xác nhận hai nghệ sĩ xảy ra bất đồng.

Tối 8/9, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tham dự một sự kiện thương hiệu tại Thượng Hải. Tại đây, Hồ Ngọc Hà chụp ảnh cùng CEO thương hiệu và Lưu Diệc Phi . Tuy nhiên, khi đăng hình lên Instagram, Lưu Diệc Phi chỉ giữ phần ảnh có cô và CEO, trong khi bức ảnh do Hồ Ngọc Hà chia sẻ vẫn có đầy đủ ba người.

Hồ Ngọc Hà cũng không đẩy câu chuyện đi xa khi cho biết cô và Lưu Diệc Phi chỉ gặp nhau một vài lần, không thân thiết nhưng nếu thích ảnh thì vẫn đăng. Trong khi đó, Lưu Diệc Phi không lên tiếng về tranh luận và sau đó gỡ bức ảnh khỏi Instagram.

Đây không phải lần đầu hình ảnh của nữ diễn viên gây bàn luận. Những bức ảnh cô xuất hiện cùng Lisa (BlackPink) tại một số sự kiện ở Venice năm 2023 và Sicily năm 2025 từng được cư dân mạng chú ý vì cách sắp xếp hình ảnh.

Tháng 4/2025, truyền thông Trung Quốc cũng từng đề cập việc Lưu Diệc Phi khá cẩn trọng khi lựa chọn ảnh đăng mạng xã hội. Một số chi tiết về ngoại hình của cô thường được đem ra so sánh giữa ảnh đăng trên trang cá nhân và hình ảnh tại sự kiện.

Cuối năm 2025, sau khi tham dự Formula 1 tại Abu Dhabi, Lưu Diệc Phi từng xóa một đoạn ảnh động khỏi bài đăng sau khi nội dung này nhận nhiều sự chú ý. Nữ diễn viên không đưa ra lời giải thích.

Trước đó, việc cô vắng mặt tại lễ trao giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 30 hồi tháng 6/2025 cũng từng gây tranh luận. Lưu Diệc Phi được đề cử Nữ chính xuất sắc nhất với Câu chuyện hoa hồng, nhưng giải thưởng cuối cùng thuộc về Tống Giai. Cô có mặt tại hoạt động dành cho các nghệ sĩ được đề cử nhưng không xuất hiện tại lễ trao giải chính thức.

Điểm chung trong những câu chuyện trên là Lưu Diệc Phi hiếm khi trực tiếp phản hồi. Cô thường chọn cách im lặng hoặc thay đổi, gỡ nội dung khi cần thiết. Điều này giúp hạn chế tranh luận kéo dài nhưng cũng khiến mỗi động thái của cô được công chúng đặc biệt chú ý.

Dù vậy, những tranh luận trên chưa cho thấy ảnh hưởng đáng kể đến vị thế của Lưu Diệc Phi. “Thần tiên tỷ tỷ” vẫn là một trong những nữ diễn viên được quan tâm hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ.