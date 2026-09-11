Lưu Diệc Phi liên tục gây chú ý vì những động thái liên quan đến hình ảnh cá nhân

Sao quốc tế 11/09/2026 14:38

Ở tuổi 39, Lưu Diệc Phi liên tục được công chúng chú ý qua những câu chuyện liên quan đến hình ảnh cá nhân. Từ một bức ảnh chụp cùng Hồ Ngọc Hà đến những động thái trên mạng xã hội và việc vắng mặt tại một lễ trao giải, nữ diễn viên cho thấy mỗi lần xuất hiện của cô đều dễ trở thành tâm điểm bàn luận.

Tối 8/9, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tham dự một sự kiện thương hiệu tại Thượng Hải. Tại đây, Hồ Ngọc Hà chụp ảnh cùng CEO thương hiệu và Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên, khi đăng hình lên Instagram, Lưu Diệc Phi chỉ giữ phần ảnh có cô và CEO, trong khi bức ảnh do Hồ Ngọc Hà chia sẻ vẫn có đầy đủ ba người.

Chi tiết này nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số ý kiến cho rằng nữ diễn viên muốn chủ động kiểm soát hình ảnh, trong khi nhiều người nhận định đây có thể đơn giản là lựa chọn bố cục khi đăng ảnh. Không có thông tin xác nhận hai nghệ sĩ xảy ra bất đồng.

Lưu Diệc Phi liên tục gây chú ý vì những động thái liên quan đến hình ảnh cá nhân - Ảnh 1

Hồ Ngọc Hà cũng không đẩy câu chuyện đi xa khi cho biết cô và Lưu Diệc Phi chỉ gặp nhau một vài lần, không thân thiết nhưng nếu thích ảnh thì vẫn đăng. Trong khi đó, Lưu Diệc Phi không lên tiếng về tranh luận và sau đó gỡ bức ảnh khỏi Instagram.

Đây không phải lần đầu hình ảnh của nữ diễn viên gây bàn luận. Những bức ảnh cô xuất hiện cùng Lisa (BlackPink) tại một số sự kiện ở Venice năm 2023 và Sicily năm 2025 từng được cư dân mạng chú ý vì cách sắp xếp hình ảnh.

Tháng 4/2025, truyền thông Trung Quốc cũng từng đề cập việc Lưu Diệc Phi khá cẩn trọng khi lựa chọn ảnh đăng mạng xã hội. Một số chi tiết về ngoại hình của cô thường được đem ra so sánh giữa ảnh đăng trên trang cá nhân và hình ảnh tại sự kiện.

Cuối năm 2025, sau khi tham dự Formula 1 tại Abu Dhabi, Lưu Diệc Phi từng xóa một đoạn ảnh động khỏi bài đăng sau khi nội dung này nhận nhiều sự chú ý. Nữ diễn viên không đưa ra lời giải thích.

Lưu Diệc Phi liên tục gây chú ý vì những động thái liên quan đến hình ảnh cá nhân - Ảnh 2

Trước đó, việc cô vắng mặt tại lễ trao giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 30 hồi tháng 6/2025 cũng từng gây tranh luận. Lưu Diệc Phi được đề cử Nữ chính xuất sắc nhất với Câu chuyện hoa hồng, nhưng giải thưởng cuối cùng thuộc về Tống Giai. Cô có mặt tại hoạt động dành cho các nghệ sĩ được đề cử nhưng không xuất hiện tại lễ trao giải chính thức.

Điểm chung trong những câu chuyện trên là Lưu Diệc Phi hiếm khi trực tiếp phản hồi. Cô thường chọn cách im lặng hoặc thay đổi, gỡ nội dung khi cần thiết. Điều này giúp hạn chế tranh luận kéo dài nhưng cũng khiến mỗi động thái của cô được công chúng đặc biệt chú ý.

Dù vậy, những tranh luận trên chưa cho thấy ảnh hưởng đáng kể đến vị thế của Lưu Diệc Phi. “Thần tiên tỷ tỷ” vẫn là một trong những nữ diễn viên được quan tâm hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ.

Lưu Diệc Phi có động thái gây chú ý sau khi chụp ảnh cùng Hồ Ngọc Hà

Lưu Diệc Phi có động thái gây chú ý sau khi chụp ảnh cùng Hồ Ngọc Hà

Chiều 9/9, người dùng mạng xã hội phát hiện một bức ảnh Lưu Diệc Phi từng chia sẻ sau sự kiện thương hiệu trang sức tại Thượng Hải không còn xuất hiện trên trang cá nhân của nữ diễn viên. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi bức ảnh có liên quan đến màn gặp gỡ giữa cô và Hồ Ngọc Hà tại sự kiện diễn ra hai ngày trước đó.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lưu Diệc Phi có động thái gây chú ý sau khi chụp ảnh cùng Hồ Ngọc Hà

Lưu Diệc Phi có động thái gây chú ý sau khi chụp ảnh cùng Hồ Ngọc Hà

Lưu Diệc Phi và thói quen khó bỏ phía sau vẻ ngoài hoàn hảo

Lưu Diệc Phi và thói quen khó bỏ phía sau vẻ ngoài hoàn hảo

Hồ Ngọc Hà phản ứng ra sao khi Lưu Diệc Phi cắt hình khỏi ảnh chụp chung

Hồ Ngọc Hà phản ứng ra sao khi Lưu Diệc Phi cắt hình khỏi ảnh chụp chung

Vai diễn Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận trong 'Đầu Xuân Tươi Sáng' từng thuộc về tình màn ảnh Lưu Diệc Phi

Vai diễn Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận trong 'Đầu Xuân Tươi Sáng' từng thuộc về tình màn ảnh Lưu Diệc Phi

Mẹ Lưu Diệc Phi gây sốt với thần thái sang trọng, vóc dáng chuẩn mực ở tuổi 67

Mẹ Lưu Diệc Phi gây sốt với thần thái sang trọng, vóc dáng chuẩn mực ở tuổi 67

Choáng ngợp bên trong biệt thự 390 tỷ đồng của Lưu Diệc Phi

Choáng ngợp bên trong biệt thự 390 tỷ đồng của Lưu Diệc Phi

TIN MỚI NHẤT

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 1 giờ 0 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'