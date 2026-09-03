Vai diễn Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận trong 'Đầu Xuân Tươi Sáng' từng thuộc về tình màn ảnh Lưu Diệc Phi

Trong phim, nam diễn viên vào vai một “tổng tài” điển trai, lạnh lùng, ăn nói sắc bén và có khí chất nổi bật. Hình tượng này được đánh giá phù hợp với Tỉnh Bách Nhiên đến mức nhiều khán giả cho rằng Loan Niệm như được “đo ni đóng giày” cho anh.

Bộ phim truyền hình Trung Quốc Đầu xuân tươi sáng, với Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đóng chính, đang gây chú ý trên Netflix. Tác phẩm nhanh chóng thu hút khán giả quốc tế, trong đó nhân vật Loan Niệm của Tỉnh Bách Nhiên nhận nhiều lời khen.

Tuy nhiên, vai diễn ban đầu không dành cho Tỉnh Bách Nhiên. Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, đoàn phim từng cân nhắc Trương Vãn Ý và Bành Quán Anh cho nhân vật này. Trương Vãn Ý được cho là từ chối vì vướng lịch trình. Sau đó, Bành Quán Anh từng được cho là đã ký hợp đồng, nhưng cuối cùng vai diễn bất ngờ chuyển sang Tỉnh Bách Nhiên.

Một trong những nguyên nhân được nhắc đến là sự khác biệt về tuổi tác và ngoại hình. Tỉnh Bách Nhiên năm nay 37 tuổi, trẻ hơn Bành Quán Anh ba tuổi và được nhận xét phù hợp hơn với hình tượng Loan Niệm trong nguyên tác, đồng thời tạo cảm giác cân xứng khi đóng cặp Tôn Thiên, 29 tuổi.

Đầu xuân tươi sáng được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình đô thị cùng tên nổi tiếng trên Tấn Giang. Loan Niệm trong truyện là người đàn ông có khí chất nổi bật, tính cách cay nghiệt, miệng lưỡi sắc bén và không dễ dàng rung động.

Bành Quán Anh từng được xem là lựa chọn phù hợp cho vai diễn nhờ hình tượng lịch lãm và kinh nghiệm thể hiện các nhân vật thành đạt. Đặc biệt, anh từng gây chú ý khi đóng cặp Lưu Diệc Phi trong Câu chuyện hoa hồng, qua đó xây dựng hình ảnh một quý ông trưởng thành, phong độ.

Việc thay đổi diễn viên từng khiến một bộ phận độc giả nguyên tác không hài lòng. Một số người cho rằng giọng nói và cách thể hiện của Tỉnh Bách Nhiên chưa đủ lạnh lùng như Loan Niệm trong truyện. Kịch bản cũng thay đổi tuyến tình cảm của hai nhân vật chính, từ mối quan hệ “bạn tình rồi thành người yêu” thành chuyện tình công sở.

Dù vậy, khi phim lên sóng, Tỉnh Bách Nhiên dần chứng minh lựa chọn của êkíp là hợp lý. Màn kết hợp ăn ý với Tôn Thiên, cùng ngoại hình nổi bật và những cảnh tình cảm giàu “phản ứng hóa học”, giúp cặp đôi nhận được nhiều sự yêu thích.

Ngay trong tuần đầu phát sóng, Đầu xuân tươi sáng vươn lên vị trí thứ hai bảng xếp hạng chương trình truyền hình không nói tiếng Anh của Netflix toàn cầu.