Tiết lộ lý do khiến nhiều đồng nghiệp 'ngại' đóng chung với Tôn Lệ

Sao quốc tế 03/09/2026 06:30

Trong suốt gần một thập kỷ qua, danh sách bạn diễn của Tôn Lệ thu hẹp trong những cái tên quen thuộc như Trần Hiểu, Đồng Đại Vi, La Tấn, Trương Gia Dịch, Tân Bách Thanh và ông xã Đặng Siêu. Phạm vi hợp tác khép kín đến mức hiếm thấy trong showbiz Hoa ngữ này xuất phát từ một nguyên nhân đặc biệt.

Trong suốt gần một thập kỷ qua, danh sách bạn diễn của Tôn Lệ thu hẹp trong những cái tên quen thuộc như Trần Hiểu, Đồng Đại Vi, La Tấn, Trương Gia Dịch, Tân Bách Thanh và ông xã Đặng Siêu. Phạm vi hợp tác khép kín đến mức hiếm thấy trong showbiz Hoa ngữ này xuất phát từ một nguyên nhân đặc biệt.

Nữ diễn viên Lưu Đào từng tiết lộ, không ít đồng nghiệp cảm thấy áp lực và "sợ" đóng chung với Tôn Lệ chỉ vì cô quá cầu toàn, chỉn chu đến từng chi tiết. Giới trong nghề vẫn truyền tai nhau một ngầm định: Làm việc cùng Tôn Lệ thì tuyệt đối không có chỗ cho sự qua loa.

Tiết lộ lý do khiến nhiều đồng nghiệp 'ngại' đóng chung với Tôn Lệ - Ảnh 1

Ngay cả một tài tử sở hữu gần 30 năm kinh nghiệm như Phương Trung Tín cũng phải thừa nhận bản thân chịu áp lực nặng nề khi quay Mị Nguyệt truyện. Anh chia sẻ đây là dự án khiến mình căng thẳng nhất sự nghiệp, bởi Tôn Lệ gần như luôn hoàn thành cảnh quay xuất sắc ngay từ lần bấm máy đầu tiên. Việc bản thân liên tục mắc lỗi khiến bạn diễn phải quay lại nhiều lần làm anh không khỏi áy nấy.

Đồng tình với cảm giác này, Lưu Đào thừa nhận mỗi khi có cảnh quay chung với Tôn Lệ, cô đều phải học thuộc lòng kịch bản từ sớm vì sợ làm ảnh hưởng đến tiến độ. Lưu Đào thậm chí còn cảm thấy bản thân nhỏ bé như một diễn viên nghiệp dư trước tác phong làm việc của đồng nghiệp.

Sự khắt khe với nghề của Tôn Lệ không phải là bột phát mà đã thành thương hiệu từ những ngày đầu sự nghiệp. Thời đóng Chân Hoàn truyện, kịch bản 50 tập của cô phủ kín những ghi chú dày đặc, đến mức biên kịch Vương Tiểu Bình cũng phải ngỡ ngàng vì phần ghi chú còn dài hơn cả lời thoại chính. Cô còn tỉ mỉ phân loại kịch bản theo từng màu bìa để khắc họa chính xác biến chuyển tâm lý của nhân vật qua từng giai đoạn.

Tiết lộ lý do khiến nhiều đồng nghiệp 'ngại' đóng chung với Tôn Lệ - Ảnh 2

Đến Mị Nguyệt truyện, cô cẩn thận mời riêng giảng viên lịch sử từ Đại học Phúc Đán về bổ túc kiến thức bối cảnh. Khi tham gia An Gia (2020), cô sẵn sàng dành cả buổi chiều chỉ để mổ xẻ một câu thoại với biên kịch Lục Lục. Gần đây nhất, với bộ phim Cuộc sống tươi đẹp (lên sóng năm 2025), Tôn Lệ đã nhận vai từ năm 2022 và dành trọn 3 năm ròng rã nghiên cứu nhân vật trước khi bấm máy.

Sự nghiêm túc ấy giúp Tôn Lệ nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ giới chuyên môn. Nam diễn viên Trương Dịch ví cô như ly rượu Hoàng tửu càng thưởng thức càng đậm vị; Tưởng Hân ngợi khen cô toàn diện cả về nhân cách lẫn tài năng; trong khi đạo diễn lừng danh Trịnh Hiểu Long nhận xét cô là người "càng gặp đối thủ mạnh càng trở nên mạnh mẽ". Dù sự kỹ tính có thể tạo nên áp lực không nhỏ cho bạn diễn, nhưng đó chính là chìa khóa vàng giúp Tôn Lệ duy trì đỉnh cao phong độ và tạo nên những vai diễn kinh điển trên màn ảnh.

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