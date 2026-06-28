Tôn Lệ vướng tranh cãi sau khoảnh khắc Dương Tử nhận giải Bạch Ngọc Lan

Sao quốc tế 28/06/2026 15:44

Sau lễ trao giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 31, một khoảnh khắc liên quan đến Tôn Lệ và Dương Tử bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều bài đăng cho rằng Tôn Lệ tỏ ra không hài lòng khi Dương Tử được xướng tên ở hạng mục Thị hậu.

Sau lễ trao giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 31, một khoảnh khắc liên quan đến Tôn Lệ và Dương Tử bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều bài đăng cho rằng Tôn Lệ tỏ ra không hài lòng khi Dương Tử được xướng tên ở hạng mục Thị hậu. Tuy nhiên, những hình ảnh và video ghi lại toàn bộ diễn biến tại sự kiện lại cho thấy câu chuyện không hoàn toàn như những gì đang được lan truyền.

Nguồn cơn của tranh cãi xuất phát từ một số bức ảnh chụp cận cảnh, ghi lại biểu cảm khá nghiêm nghị của Tôn Lệ trong vài giây. Từ những khung hình tĩnh này, nhiều tài khoản mạng xã hội suy diễn rằng nữ diễn viên thất vọng vì không giành chiến thắng, thậm chí cho rằng cô có thái độ lạnh nhạt với Dương Tử.

Tôn Lệ vướng tranh cãi sau khoảnh khắc Dương Tử nhận giải Bạch Ngọc Lan - Ảnh 1Tôn Lệ vướng tranh cãi sau khoảnh khắc Dương Tử nhận giải Bạch Ngọc Lan - Ảnh 2

Tuy nhiên, khi theo dõi đầy đủ đoạn video của lễ trao giải, có thể thấy Tôn Lệ vẫn thực hiện đầy đủ các nghi thức chúc mừng người chiến thắng. Nữ diễn viên mỉm cười, vỗ tay khi Dương Tử bước lên sân khấu nhận giải và không có bất kỳ hành động nào thể hiện sự phản ứng tiêu cực. Sau chương trình, cô còn được ghi lại khoảnh khắc trò chuyện, động viên Tiêu Chiến, cho thấy tâm trạng khá thoải mái sau khi kết quả được công bố.

Không chỉ Tôn Lệ, Ngô Việt cũng bị kéo vào cuộc tranh luận vì một số hình ảnh cắt ghép trên mạng. Thế nhưng, các video từ nhiều góc quay khác nhau đều cho thấy nữ diễn viên vẫn mỉm cười, vỗ tay và chúc mừng Dương Tử giống như những khách mời khác tham dự sự kiện.

Thực tế, việc cắt một khoảnh khắc ngắn khỏi bối cảnh rồi gán cho những diễn giải mang tính chủ quan không phải điều hiếm gặp trên mạng xã hội. Chỉ một biểu cảm nghiêm túc kéo dài vài giây cũng có thể bị biến thành câu chuyện về sự ganh đua hay mâu thuẫn giữa các nghệ sĩ, khiến nhiều người đưa ra kết luận khi chưa xem đầy đủ diễn biến.

Tôn Lệ vướng tranh cãi sau khoảnh khắc Dương Tử nhận giải Bạch Ngọc Lan - Ảnh 3

Kết quả hạng mục Thị hậu năm nay vẫn tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng Dương Tử xứng đáng với chiến thắng nhờ màn thể hiện nổi bật, trong khi nhiều người khác tiếc nuối cho Tôn Lệ sau vai diễn được đánh giá cao. Tuy nhiên, những tranh luận về chuyên môn không đồng nghĩa với việc các nghệ sĩ có thái độ thiếu tôn trọng lẫn nhau.

Nhìn từ toàn bộ diễn biến của buổi lễ, bầu không khí giữa các diễn viên vẫn diễn ra văn minh và chuyên nghiệp. Vì vậy, thông tin cho rằng Tôn Lệ tỏ thái độ với Dương Tử hiện chủ yếu xuất phát từ những hình ảnh bị cắt khỏi ngữ cảnh, chưa có đủ cơ sở để khẳng định như các tin đồn đang lan truyền.

Diễn xuất nội tâm của Tôn Lệ được đánh giá cao, nhưng phim mới không đạt thành tích như kỳ vọng

Diễn xuất nội tâm của Tôn Lệ được đánh giá cao, nhưng phim mới không đạt thành tích như kỳ vọng

Mới đây, nữ diễn viên Tôn Lệ đăng một bài viết dài trên Weibo cá nhân, lần đầu tiên phản hồi tranh cãi về việc bộ phim đô thị - trinh thám “Mối quan hệ nguy hiểm” do cô đóng chính có rating không đạt kỳ vọng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tôn Lệ sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Diễn xuất nội tâm của Tôn Lệ được đánh giá cao, nhưng phim mới không đạt thành tích như kỳ vọng

Diễn xuất nội tâm của Tôn Lệ được đánh giá cao, nhưng phim mới không đạt thành tích như kỳ vọng

Tôn Lệ tái xuất với phim mới, đóng với chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh

Tôn Lệ tái xuất với phim mới, đóng với chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh

Tiết lộ tính cách thật gây bất ngờ của Tôn Lệ

Tiết lộ tính cách thật gây bất ngờ của Tôn Lệ

Lý do Tôn Lệ được nhắc đến như chuẩn mực của đẳng cấp 'thị hậu'

Lý do Tôn Lệ được nhắc đến như chuẩn mực của đẳng cấp 'thị hậu'

Phản ứng gây chú ý của Đặng Siêu khi Tôn Lệ bị đoàn phim 'bắt nạt'

Phản ứng gây chú ý của Đặng Siêu khi Tôn Lệ bị đoàn phim 'bắt nạt'

Tôn Lệ 'gây sốt' đầu năm nhờ bộ phim cung đấu 15 năm trước

Tôn Lệ 'gây sốt' đầu năm nhờ bộ phim cung đấu 15 năm trước

TIN MỚI NHẤT

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 42 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 2 giờ 27 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Dinh dưỡng 2 giờ 59 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 3 giờ 12 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?