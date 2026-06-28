Tôn Lệ vướng tranh cãi sau khoảnh khắc Dương Tử nhận giải Bạch Ngọc Lan

Sao quốc tế 28/06/2026 15:44

Sau lễ trao giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 31, một khoảnh khắc liên quan đến Tôn Lệ và Dương Tử bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều bài đăng cho rằng Tôn Lệ tỏ ra không hài lòng khi Dương Tử được xướng tên ở hạng mục Thị hậu.

Sau lễ trao giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 31, một khoảnh khắc liên quan đến Tôn Lệ và Dương Tử bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều bài đăng cho rằng Tôn Lệ tỏ ra không hài lòng khi Dương Tử được xướng tên ở hạng mục Thị hậu. Tuy nhiên, những hình ảnh và video ghi lại toàn bộ diễn biến tại sự kiện lại cho thấy câu chuyện không hoàn toàn như những gì đang được lan truyền.

Nguồn cơn của tranh cãi xuất phát từ một số bức ảnh chụp cận cảnh, ghi lại biểu cảm khá nghiêm nghị của Tôn Lệ trong vài giây. Từ những khung hình tĩnh này, nhiều tài khoản mạng xã hội suy diễn rằng nữ diễn viên thất vọng vì không giành chiến thắng, thậm chí cho rằng cô có thái độ lạnh nhạt với Dương Tử.

Tôn Lệ vướng tranh cãi sau khoảnh khắc Dương Tử nhận giải Bạch Ngọc Lan - Ảnh 1Tôn Lệ vướng tranh cãi sau khoảnh khắc Dương Tử nhận giải Bạch Ngọc Lan - Ảnh 2

Tuy nhiên, khi theo dõi đầy đủ đoạn video của lễ trao giải, có thể thấy Tôn Lệ vẫn thực hiện đầy đủ các nghi thức chúc mừng người chiến thắng. Nữ diễn viên mỉm cười, vỗ tay khi Dương Tử bước lên sân khấu nhận giải và không có bất kỳ hành động nào thể hiện sự phản ứng tiêu cực. Sau chương trình, cô còn được ghi lại khoảnh khắc trò chuyện, động viên Tiêu Chiến, cho thấy tâm trạng khá thoải mái sau khi kết quả được công bố.

Không chỉ Tôn Lệ, Ngô Việt cũng bị kéo vào cuộc tranh luận vì một số hình ảnh cắt ghép trên mạng. Thế nhưng, các video từ nhiều góc quay khác nhau đều cho thấy nữ diễn viên vẫn mỉm cười, vỗ tay và chúc mừng Dương Tử giống như những khách mời khác tham dự sự kiện.

Thực tế, việc cắt một khoảnh khắc ngắn khỏi bối cảnh rồi gán cho những diễn giải mang tính chủ quan không phải điều hiếm gặp trên mạng xã hội. Chỉ một biểu cảm nghiêm túc kéo dài vài giây cũng có thể bị biến thành câu chuyện về sự ganh đua hay mâu thuẫn giữa các nghệ sĩ, khiến nhiều người đưa ra kết luận khi chưa xem đầy đủ diễn biến.

Tôn Lệ vướng tranh cãi sau khoảnh khắc Dương Tử nhận giải Bạch Ngọc Lan - Ảnh 3

Kết quả hạng mục Thị hậu năm nay vẫn tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng Dương Tử xứng đáng với chiến thắng nhờ màn thể hiện nổi bật, trong khi nhiều người khác tiếc nuối cho Tôn Lệ sau vai diễn được đánh giá cao. Tuy nhiên, những tranh luận về chuyên môn không đồng nghĩa với việc các nghệ sĩ có thái độ thiếu tôn trọng lẫn nhau.

Nhìn từ toàn bộ diễn biến của buổi lễ, bầu không khí giữa các diễn viên vẫn diễn ra văn minh và chuyên nghiệp. Vì vậy, thông tin cho rằng Tôn Lệ tỏ thái độ với Dương Tử hiện chủ yếu xuất phát từ những hình ảnh bị cắt khỏi ngữ cảnh, chưa có đủ cơ sở để khẳng định như các tin đồn đang lan truyền.

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