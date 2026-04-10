Diễn xuất nội tâm của Tôn Lệ được đánh giá cao, nhưng phim mới không đạt thành tích như kỳ vọng

Sao quốc tế 10/04/2026 13:32

Mới đây, nữ diễn viên Tôn Lệ đăng một bài viết dài trên Weibo cá nhân, lần đầu tiên phản hồi tranh cãi về việc bộ phim đô thị - trinh thám “Mối quan hệ nguy hiểm” do cô đóng chính có rating không đạt kỳ vọng.

“Mối quan hệ nguy hiểm” phát sóng từ ngày 31.3 trên 3 đài truyền hình lớn là Đông Phương, Bắc Kinh và Giang Tô (Trung Quốc). Với tư cách là tác phẩm đề tài hiện thực hiếm hoi của Tôn Lệ sau thời gian dài, phim từng có khởi đầu khá ấn tượng.

Ngày đầu lên sóng, rating thời gian thực của bộ phim trên 3 đài đều nằm trong top đầu. Phim cũng mở màn trên Douban với 8.2 điểm, từng được kỳ vọng trở thành “bom tấn”. Tuy nhiên, sau đó, rating của phim có xu hướng giảm. Tính đến tập cuối, rating trung bình bộ phim trên đài Đông Phương là 0,3232%, Bắc Kinh là 0,225%, Giang Tô là 0,1777%. Độ hot trên nền tảng trực tuyến cũng không bứt phá, chỉ số nhiệt độ cao nhất trên iQiYi dừng ở mức 7.914 điểm.

Diễn xuất nội tâm của Tôn Lệ được đánh giá cao, nhưng phim mới không đạt thành tích như kỳ vọng - Ảnh 1

Trong bài phản hồi, Tôn Lệ thẳng thắn nói rằng, cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước cho kết quả này.

Về việc rating không như kỳ vọng, Tôn Lệ chia sẻ: “Là một diễn viên, điều tôi có thể làm là hoàn thành tốt bổn phận của mình, cố gắng diễn tốt từng cảnh. Khi đóng máy, công việc của tôi đã hoàn thành. Phần còn lại, hãy để thời gian, khán giả và số phận quyết định”.

Tôn Lệ cũng tiết lộ, ê-kíp từng phản đối việc cô nhận vai. Nhưng cô vẫn quyết định tham gia vì câu chuyện của nhân vật Nhan Linh khiến cô xúc động, đặc biệt khi liên hệ đến vấn đề trưởng thành của cô con gái 9 tuổi.

Cô hy vọng thông qua tác phẩm có thể phơi bày bản chất của việc thao túng tâm lý tình cảm (PUA), giúp nhiều người nhận ra tổn thương và học cách yêu bản thân.

Đặc biệt, Tôn Lệ nhấn mạnh: “Với tư cách là một diễn viên, tôi muốn không ngừng thử thách bản thân, thử những kiểu nhân vật khác nhau. Khi gặp được vai diễn mà mình muốn thể hiện, tôi vẫn cảm thấy vô cùng hào hứng. Tôi rất trân trọng cảm giác rung động đó”.

Ngoài ra, Tôn Lệ gửi lời cảm ơn chồng là nam diễn viên Đặng Siêu đã luôn dành cho mình sự ủng hộ vô điều kiện.

Diễn xuất nội tâm của Tôn Lệ được đánh giá cao, nhưng phim mới không đạt thành tích như kỳ vọng - Ảnh 2

Trong phim, nữ diễn viên vào vai Nhan Linh - một giảng viên đại học, đồng thời là mẹ đơn thân, có học thức và vị thế xã hội. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh độc lập, cô lại bị cuốn vào mối quan hệ độc hại với một bác sĩ tâm lý, dần bị kiểm soát và đánh mất bản thân.

Khác với những vai diễn mang màu sắc cung đấu trước đây, Tôn Lệ lựa chọn lối diễn tiết chế, tập trung thể hiện diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật. Những tổn thương mà Nhan Linh trải qua không được thể hiện bằng xung đột bề nổi mà chủ yếu được khắc họa qua ánh mắt, cử chỉ và trạng thái tinh thần.

Một số phân đoạn gây chú ý là khi nhân vật phát hiện sự thật nhưng không phản ứng dữ dội, mà rơi vào trạng thái im lặng, hoang mang. Những chi tiết nhỏ như ánh mắt trống rỗng, bàn tay siết chặt hay giọng nói chậm lại giúp lột tả sự bất ổn nội tâm.

Theo nhiều ý kiến, điểm đáng chú ý trong diễn xuất của Tôn Lệ là khả năng thể hiện dạng tổn thương “vô hình” - khi nhân vật bị thao túng tâm lý trong thời gian dài. Điều này khác với các vai diễn bạo lực thể chất vốn dễ nhận thấy hơn trên màn ảnh.

Để chuẩn bị cho vai diễn, nữ diễn viên được cho là đã tìm hiểu về tâm lý học, quan sát hành vi của những người từng trải qua các mối quan hệ kiểm soát. Các biểu hiện như né tránh giao tiếp, thay đổi giọng nói hay cử chỉ lặp lại được thể hiện tương đối tự nhiên.

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