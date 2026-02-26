Tôn Lệ 'gây sốt' đầu năm nhờ bộ phim cung đấu 15 năm trước

Sao quốc tế 26/02/2026 17:15

“Chân Hoàn truyện” do Tôn Lệ đóng chính từng gây bão về tỉ suất người xem khi phát sóng lần đầu vào năm 2011, đến nay vẫn giữ được độ phổ biến cao tại Đài Loan (Trung Quốc).

Theo truyền thông Hoa ngữ, bộ phim truyền hình cung đấu “Chân Hoàn truyện” đã được phát sóng liên tục trong dịp Tết Nguyên đán tại Đài Loan (Trung Quốc) 5 năm liên tiếp nhưng sức hút vẫn không hề suy giảm.

Năm nay, kênh YouTube của Đài truyền hình Bát Đại (GTV Drama Club) bắt đầu phát sóng bộ phim từ 18h ngày 12/2. Dù kỳ nghỉ Tết đã kết thúc và người dân quay lại làm việc, bộ phim vẫn tiếp tục được chiếu và duy trì sức nóng, thậm chí còn lập kỷ lục mới về lượng người xem.

Tính đến ngày 21/2, “Chân Hoàn truyện” được phát đến vòng chiếu thứ 5; sau 10 ngày bộ phim ghi nhận hơn 10,26 triệu lượt xem; số người xem cùng lúc cao nhất lên tới 72.475 người.

Tôn Lệ 'gây sốt' đầu năm nhờ bộ phim cung đấu 15 năm trước - Ảnh 1

Năm 2025, lượng người xem trực tuyến trung bình của “Chân Hoàn truyện” trong đợt phát phát sóng liên tục tại Đài Loan (Trung Quốc) là 17.000 người. Theo thống kê, tính đến ngày 21.2.2026, lượng người xem trung bình đã tăng lên 24.000 người, nhiều hơn năm ngoái 7.000 người.

Bài báo cho biết, những năm gần đây, “Chân Hoàn truyện” đã trở thành bộ phim “phải xem” mỗi dịp Tết Nguyên đán của người hâm mộ.

Phòng chat trực tuyến cũng thu hút sự quan tâm và thảo luận sôi nổi. “Cơn sốt Chân Hoàn” còn thu hút sự quan tâm của các thương hiệu quốc tế, năm nay có rất nhiều nhãn hàng tài trợ.

Tôn Lệ 'gây sốt' đầu năm nhờ bộ phim cung đấu 15 năm trước - Ảnh 2

Đài truyền hình Bát Đại đã mua bản quyền bộ phim cổ trang cung đấu này, và từ năm 2022, cứ mỗi dịp Tết lại phát sóng liên tục 24 giờ không ngừng trên YouTube, biến việc theo dõi tác phẩm trở thành “lịch trình cố định” của nhiều người dân.

Tôn Lệ nhờ vậy cũng được chú ý trở lại. “Chân Hoàn truyện” là bộ phim thành công bậc nhất trong sự nghiệp của Tôn Lệ, giúp nữ diễn viên duy trì tên tuổi, sức hút suốt hàng chục năm.

Gần đây, một kênh truyền thông giải trí lan truyền thông tin “Đặng Siêu vì phía dự án gây khó dễ cho Tôn Lệ nên đã cứng rắn phản ứng, toàn lực bảo vệ vợ”, thu hút sự quan tâm và bàn luận rộng rãi.

