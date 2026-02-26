Vừa tham gia bộ phim mới, Dương Dương đã phải nghỉ ngơi vì chấn thương ở tay

Nam diễn viên Dương Dương được cho là đã rời đoàn phim để về nhà dưỡng thương sau khi dự án mới 'Bất nhượng giang sơn' vướng tranh cãi.

Mới đây, phía đại diện Dương Dương lên tiếng phản hồi về những ồn ào xoay quanh việc bộ phim cổ trang "Bất nhượng giang sơn" bị cho là “phá nát” nguyên tác. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi dự án vừa công bố khởi quay đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng đoàn phim sử dụng “kịch bản âm dương”, tức tồn tại nhiều phiên bản nội dung khác nhau, làm dấy lên nghi ngờ nguyên tác bị chỉnh sửa quá mức. Ngoài ra, nhiều ý kiến nhận định tuyến nam chính có dấu hiệu bị giảm đất diễn, thay đổi tính cách so với bản gốc, trong khi các vai phụ được tăng cường thời lượng và hình ảnh. Điều này khiến không ít người hâm mộ lo ngại về chất lượng chuyển thể cũng như định hướng kể chuyện.

Trước làn sóng tranh luận, phía Dương Dương cho biết, nam diễn viên vẫn tập trung hoàn thành công việc, đồng thời mong khán giả theo dõi thông tin chính thức từ đoàn phim. Đại diện nhấn mạnh các nội dung liên quan đến kịch bản vẫn trong quá trình sản xuất và có thể được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu nghệ thuật cũng như quy định phát sóng.

Ngay sau phản hồi, truyền thông Trung Quốc lan truyền hình ảnh ghi lại cảnh Dương Dương rời đoàn phim và trở về nhà. Nguồn tin cho biết anh tạm nghỉ để dưỡng thương, song chưa có xác nhận cụ thể về mức độ chấn thương hay thời gian quay lại làm việc. Thông tin này khiến dư luận quan tâm vì tiến độ quay "Bất nhượng giang sơn" có thể bị ảnh hưởng nếu lịch trình nam chính thay đổi. Dương Dương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, ghi dấu qua nhiều dự án truyền hình lẫn điện ảnh. Việc anh tham gia "Bất nhượng giang sơn" được xem là yếu tố giúp bộ phim thu hút sự chú ý ngay từ giai đoạn chuẩn bị, nên mọi động thái liên quan đến sức khỏe và lịch trình của nam diễn viên đều được người hâm mộ theo dõi sát sao. Hiện đoàn phim chưa đưa ra thông báo chính thức về việc nam diễn viên tạm rời đoàn hay thay đổi kế hoạch quay. Trên các diễn đàn, khán giả bày tỏ hy vọng anh sớm hồi phục, đồng thời mong ê-kíp minh bạch hơn về vấn đề kịch bản để tránh tranh cãi kéo dài.

Dương Dương trở lại màn ảnh với dự án cổ trang mới, gây ý kiến trái chiều vì lý do này Ngay sau khi Weibo chính thức của dự án phim truyền hình Không Nhường Giang Sơn công bố Dương Dương đảm nhận vai đại nam chủ Lý Sất, mạng xã hội xứ Trung đã bùng nổ những luồng ý kiến trái chiều.

