Dương Dương tiết lộ lý do 'ở ẩn' suốt 2 năm khiến dân tình xót xa

Dương Dương tâm sự: "Thật ra 2 năm nay tôi cũng ít khi xuất hiện trước mặt công chúng. Bởi vì một vai diễn. Có thể vào thời điểm đó, hiệu quả của vai diễn này không tốt. Khi ấy có lẽ mọi người cũng không thích tôi lắm. Vậy nên tôi chọn cách ít gặp gỡ mọi người. Sau đó, tôi kiên trì với sự nghiệp diễn xuất. Với tư cách là một diễn viên, tôi tiếp tục thử sức với vai diễn khác, cố gắng diễn thật tốt nhân vật của mình."

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, Dương Dương lần đầu chia sẻ về lý do anh ít xuất hiện trước công chúng trong 2 năm qua.

Chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc này ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Không ít cư dân mạng cho rằng nam diễn viên đang ngầm nhắc đến nhân vật Tống Diệm trong bộ phim Khói lửa nhân gian của tôi - dự án từng khiến anh vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Khói lửa nhân gian của tôi là bộ phim lấy bối cảnh ngành y và ngành cứu hỏa, nơi Dương Dương vào vai Tống Diệm - một người lính cứu hỏa tài giỏi, điềm tĩnh và tận tụy với nghề.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, màn thể hiện của anh bị đánh giá là thiếu đột phá. Một bộ phận khán giả cho rằng diễn xuất của Dương Dương trong nhiều phân cảnh còn gượng gạo, đặc biệt ở những cảnh bộc lộ cảm xúc sâu sắc.

Sau bộ phim này, suốt 2 năm, anh không xuất hiện trên màn ảnh với phim mới, cũng ít tham gia các sự kiện giải trí lớn. Từ đầu 2025, Dương Dương bắt đầu rục rịch tái xuất để quảng bá cho 2 dự án cổ trang tiên hiệp “Phàm nhân tu tiên”, “Vũ lâm linh”.

Gần đây, “Phàm nhân tu tiên” lên sóng và gây chú ý. Mặc dù tác phẩm chưa bùng nổ như kỳ vọng nhưng cũng đã ghi nhận những thành tích nhất định, phần nào “cứu vớt” hình tượng cho Dương Dương sau khủng hoảng.

Khả năng diễn xuất của mỹ nam sinh năm 1991 vẫn còn là vấn đề tranh cãi. Song tạo hình cổ trang của Dương Dương trong bộ phim này nhận nhiều lời khen ngợi.