Biên kịch 'Ngọc minh trà cốt' gây tranh cãi khi tuyên bố sẽ 'vượt mặt' phim của Dương Tử

Sao quốc tế 06/10/2025 17:18

Vu Chính khẳng định bộ phim mới “Ngọc minh trà cốt” của mình sẽ vượt qua “Quốc sắc phương hoa” để trở thành phim có lượt xem cao nhất lịch sử nền tảng MangoTV.

Về dẫn chứng, Vu Chính cho rằng trước đó, phim "Mặc vũ vân gian" từng có lượt xem trung bình mỗi tập vượt qua “Quốc sắc phương hoa” - tác phẩm từng “làm mưa làm gió” do Dương Tử đóng chính.

Vậy nên, ông tự tin tuyên bố: “Không sợ so sánh với bất kỳ ngôi sao nào”, đồng thời liệt kê hàng loạt bộ phim đình đám do mình từng sản xuất như “Cung tỏa tâm ngọc”, “Mỹ nhân tâm kế”, “Lục Trinh truyền kỳ” hay “Diên Hi công lược” để chứng minh vị thế của bản thân trong làng phim Hoa ngữ.

Phát ngôn mạnh miệng này nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là “chiêu cũ” mà Vu Chính thường sử dụng nhằm tạo hiệu ứng truyền thông trước khi phim lên sóng. Một số ý kiến khác lại tỏ ra háo hức, chờ xem liệu “Ngọc minh trà cốt” có thực sự đủ sức vượt qua kỷ lục của “Quốc sắc phương hoa” hay không.

Động thái tái xuất của Vu Chính cũng khiến khán giả đặt câu hỏi về tình hình vụ việc ồn ào trước đó giữa ông và Hứa Khải (nam tài tử vướng ồn ào ngoại tình, đánh bạc) - vốn khiến ông phải “án binh bất động” một thời gian. Việc Vu Chính trở lại với loạt tuyên bố tự tin cho thấy có thể mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, mở đường cho ông tiếp tục chiến lược quảng bá các dự án mới trong thời gian tới.

“Ngọc minh trà cốt” là dự án cổ trang do Vu Chính chỉ đạo sản xuất, mới khai máy cách đây không lâu. Hầu Minh Hạo đảm nhận vai nam chính Lục Giang Lai - chàng Trạng nguyên trẻ tuổi đầy hoài bão. Tuy nhiên, một loạt biến cố xảy ra khiến anh bị đẩy vào nghịch cảnh.

Trong lúc nguy cấp, Lục Giang Lai được tiểu thư Vinh Thiện Bảo của gia tộc họ Vinh cứu giúp, nhưng lại trở thành người chăn ngựa nhỏ bé. Sóng gió tiếp tục nổi lên khi nhà họ Vinh tuyển con rể, mở ra hàng loạt biến động nơi Giang Nam. Từ đó, Lục Giang Lai và Vinh Thiện Bảo cùng nhau vượt qua thử thách, viết nên một chuyện tình yêu đầy cảm động.

