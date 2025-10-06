Hồ Định Hân lên xe hoa với bạn trai bác sĩ ở tuổi 43

Sao quốc tế 06/10/2025 14:50

Trên trang cá nhân, diễn viên đăng ảnh cưới, tiết lộ cô và bác sĩ Akin Chan đã làm đám cưới hôm 3/10 tại New Zealand. Buổi lễ được tổ chức đơn giản và kín đáo, chỉ có vài người tham dự.

Người hâm mộ và bạn bè trong giới chúc mừng vợ chồng Định Hân, khen họ là 'cặp tài sắc vẹn toàn', 'hạnh phúc giản dị'... Các chủ đề 'Hồ Định Hân tuyên bố kết hôn', 'Hồ Định Hân đăng ảnh cưới tại New Zealand' hiện trở thành từ khóa tìm kiếm hot trên Weibo.

Khung cảnh lễ cưới là một bãi cỏ rộng lớn ven hồ. Hồ Định Hân diện váy cưới trắng trễ vai, trang điểm đơn giản, gương mặt rạng rỡ.

Hồ Định Hân lên xe hoa với bạn trai bác sĩ ở tuổi 43 - Ảnh 1Hồ Định Hân lên xe hoa với bạn trai bác sĩ ở tuổi 43 - Ảnh 2

Akin Trần Kiến Hoa là bác sĩ phẫu thuật, từng làm việc cho tổ chức Bác sĩ Không Biên giới MSF. Hai người gặp nhau thông qua bạn chung là vợ chồng diễn viên Hồng Vĩnh Thành. Họ công khai mối quan hệ vào tháng 11 năm ngoái.

Hồ Định Hân từng có mối tình với ca sĩ Ngô Hạo Khang vào năm 2016, tuy nhiên sau đó hai người chia tay. Diễn viên đã độc thân suốt 8 năm, trước khi tìm hiểu bác sĩ Akin vào năm ngoái.

Hồ Định Hân lên xe hoa với bạn trai bác sĩ ở tuổi 43 - Ảnh 3Hồ Định Hân lên xe hoa với bạn trai bác sĩ ở tuổi 43 - Ảnh 4

Hồ Định Hân là ngôi sao tên tuổi TVB, từng đóng 'Anh hùng thành trại', 'Cộng sự', 'Thâm cung tâm kế', 'Chơi với ma'... Gần đây nhất, cô đóng phần 2 phim TVB 'Người hùng blouse trắng', 'No Return'... Phim 'Nữ anh hùng' cô đóng chính sẽ khởi chiếu vào ngày 21/10. Diễn viên hai lần giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của TVB. Ngoài ra cô tham gia các chương trình tạp kỹ, được khán giả yêu quý

