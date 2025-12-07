'Mỹ nhân ngư' Lâm Duẫn bất ngờ vấp ngã trên thảm đỏ 'gây sốt' mạng xã hội

Sao quốc tế 07/12/2025 11:29

Đêm hội Scream Night của iQiyi được tổ chức tại Macau vào 6/12 với sự tham gia của đông đảo ngôi sao nổi tiếng.

Sự kiện của iQiyi diễn ra tối 6/12 quy tụ hơn 100 ngôi sao, khách mời trong lĩnh vực giải trí. Lâm Duẫn, Dương Mịch, Tống Tổ Nhi, Bạch Lộc... cùng nhiều nghệ sĩ khác tham gia. Trong sự kiện, “mỹ nhân ngư” Lâm Duẫn mặc một chiếc váy đuôi cá chấm bi cổ điển. Tuy nhiên, cô bị vấp ngã khi đang bước đi trên thảm đỏ. 

 

Sau đó, nữ diễn viên đăng một bức ảnh lên Weibo và thông báo với người hâm mộ bản thân vẫn an toàn. Lý do cô gặp sự cố là dây giày bị đứt. Lâm Duẫn bước lên thảm đỏ cùng bạn diễn Thừa Lỗi. Ngay khi thấy đồng nghiệp gặp sự cố, Thừa Lỗi đã chạy tới giúp và đỡ nữ diễn viên đứng dậy. \

'Mỹ nhân ngư' Lâm Duẫn bất ngờ vấp ngã trên thảm đỏ 'gây sốt' mạng xã hội - Ảnh 1

Trước đó, nữ diễn viên Lâm Duẫn vướng tin đồn đã sinh con. Lý do là một người phụ nữ chuyên làm nghề chăm sóc phụ sản sau sinh, rất nổi tiếng trong giới giải trí từng làm việc cho Angelababy, Vương Tử Văn, đã đăng ảnh chụp hình với Lâm Duẫn. Từ đó, bê bối tình ái giữa ngôi sao Mỹ nhân ngư và đàn anh Thẩm Đằng bị đào lại.

 

Hồi tháng 2, Lâm Duẫn vướng tin ngoại tình với nam diễn viên Thẩm Đằng hơn cô 17 tuổi. Truyền thông Trung Quốc còn tiết lộ nữ diễn viên đã sinh con. Vợ sao nam biết đến mối quan hệ ngoài luồng của chồng và đã cảnh cáo tình địch. Phía Thẩm Đằng nhanh chóng phủ nhận sự việc trên. Trong khi đó, Lâm Duẫn xử lý bằng cách im lặng.

'Mỹ nhân ngư' Lâm Duẫn bất ngờ vấp ngã trên thảm đỏ 'gây sốt' mạng xã hội - Ảnh 2'Mỹ nhân ngư' Lâm Duẫn bất ngờ vấp ngã trên thảm đỏ 'gây sốt' mạng xã hội - Ảnh 3

Theo 163, Lâm Duẫn và Thẩm Đằng từng tham gia show giải trí cùng nhau. Nam diễn viên thể hiện sự quan tâm thân thiết với đàn em. Đến tháng 2/2022, cư dân mạng phát hiện Thẩm Đằng đi cùng một người phụ nữ lạ mặt. Trùng hợp là vào ngày 9/2/2022, Lâm Duẫn cũng chia sẻ hình ảnh cô đang ở Tam Á (Trung Quốc).

Truyền thông Trung Quốc cho biết sau khi Lâm Duẫn rời khỏi công ty của Châu Tinh Trì, sự nghiệp của cô lao đao. Nữ diễn viên bị chê diễn kém, khán giả không muốn xem các tác phẩm của cô. Tuy nhiên, nhờ có sự hậu thuẫn của Thẩm Đằng, Lâm Duẫn vẫn không thiếu các dự án phim, show giải trí để kiếm tiền.

Mặc dù thời điểm đó hai diễn viên đã lên tiếng phủ nhận, việc Lâm Duẫn chụp ảnh với hộ lý chăm sóc sức khỏe sau sinh càng làm mối nghi ngờ thêm sâu.

'Mỹ nhân ngư' Lâm Duẫn bất ngờ vấp ngã trên thảm đỏ 'gây sốt' mạng xã hội - Ảnh 4'Mỹ nhân ngư' Lâm Duẫn bất ngờ vấp ngã trên thảm đỏ 'gây sốt' mạng xã hội - Ảnh 5

 

Lâm Duẫn là ngôi sao nhiều tai tiếng tới mức khán giả không còn tin những gì cô nói. Sự nghiệp của Lâm Duẫn chỉ gây chú ý với một vai diễn trong phim Mỹ nhân ngư. Sau đó, các vai chính của cô mờ nhạt thất bại, vai phụ cũng không có gì đột phá ngoài việc khen ngoại hình của người đẹp sinh năm 1996.

Ngược lại, tình trường của Lâm Duẫn rất rắc rối. Năm 2020, Lâm Duẫn bị cho là nằm trong số 100 người tình của Lại Tiểu Dân. Sau đó, cô tiếp tục vướng tin ngoại tình với Trần Hiểu sau khi cả hai cùng hợp tác trong phim Mộng hoa lục. Thời điểm đó, hôn nhân của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đã trục trặc nghiêm trọng.

Trong quá khứ, Lâm Duẫn còn lộ ảnh hẹn hò với nam diễn viên Phùng Thiệu Phong, cô bị cho là cướp đàn anh từ tay Nghê Ni. Mặt khác, Lâm Duẫn đã bị chụp được cảnh sống chung với với nam ca sĩ Nhan Nhân Trung.

'Mỹ nhân ngư' Lâm Duẫn vướng tin đồn đã sinh con, tự hủy hoại danh tiếng?

'Mỹ nhân ngư' Lâm Duẫn vướng tin đồn đã sinh con, tự hủy hoại danh tiếng?

Lâm Duẫn là ngôi sao nhiều tai tiếng tới mức khán giả không còn tin những gì cô nói. Sự nghiệp của Lâm Duẫn chỉ gây chú ý với một vai diễn trong phim Mỹ nhân ngư. Sau đó, các vai chính của cô mờ nhạt thất bại, vai phụ cũng không có gì đột phá ngoài việc khen ngoại hình của người đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Duẫn sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Mỹ nhân ngư' Lâm Duẫn vướng tin đồn đã sinh con, tự hủy hoại danh tiếng?

'Mỹ nhân ngư' Lâm Duẫn vướng tin đồn đã sinh con, tự hủy hoại danh tiếng?

Từng là 'gà cưng' của Châu Tinh Trì, Lâm Duẫn bất ngờ thú nhận bị 'ám ảnh bởi cái đẹp và nghiện làm đẹp'

Từng là 'gà cưng' của Châu Tinh Trì, Lâm Duẫn bất ngờ thú nhận bị 'ám ảnh bởi cái đẹp và nghiện làm đẹp'

Lâm Duẫn chấm dứt hợp tác với Châu Tinh Trì sai 8 năm được 'o bế' hết mức

Lâm Duẫn chấm dứt hợp tác với Châu Tinh Trì sai 8 năm được 'o bế' hết mức

Lâm Duẫn và Trần Ngọc Kỳ bất ngờ bị gọi tên cho danh xưng 'diễn viên tệ nhất màn ảnh' trong năm 2022

Lâm Duẫn và Trần Ngọc Kỳ bất ngờ bị gọi tên cho danh xưng 'diễn viên tệ nhất màn ảnh' trong năm 2022

'Tinh nữ lang' Lâm Duẫn với phong thái thời thượng, thần sắc hút mắt trên tạp chí thời trang

'Tinh nữ lang' Lâm Duẫn với phong thái thời thượng, thần sắc hút mắt trên tạp chí thời trang

Năm vai phụ được đánh giá cao trong "Mộng Hoa Lục", tại sao kỹ năng diễn xuất của Lâm Duẫn nữ lang Châu Tinh Trì lại bị nghi ngờ?

Năm vai phụ được đánh giá cao trong "Mộng Hoa Lục", tại sao kỹ năng diễn xuất của Lâm Duẫn nữ lang Châu Tinh Trì lại bị nghi ngờ?

TIN MỚI NHẤT

Điều đặc biệt về chiếc túi giá “bình dân” Phương Nhi diện tại Lễ trao giải VinFuture

Điều đặc biệt về chiếc túi giá “bình dân” Phương Nhi diện tại Lễ trao giải VinFuture

Hậu trường 46 phút trước
Ấn Độ: Cháy hộp đêm nổi tiếng khiến 23 người thiệt mạng, nghi nổ bình gas

Ấn Độ: Cháy hộp đêm nổi tiếng khiến 23 người thiệt mạng, nghi nổ bình gas

Thế giới 1 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/12-9/12), 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/12-9/12), 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
'Mỹ nhân ngư' Lâm Duẫn bất ngờ vấp ngã trên thảm đỏ 'gây sốt' mạng xã hội

'Mỹ nhân ngư' Lâm Duẫn bất ngờ vấp ngã trên thảm đỏ 'gây sốt' mạng xã hội

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Uống sữa đậu nành có tăng kích cỡ vòng 1? Những công dụng bất ngờ của đậu nành không phải ai cũng biết

Uống sữa đậu nành có tăng kích cỡ vòng 1? Những công dụng bất ngờ của đậu nành không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 22 phút trước
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, di chuyển vào Biển Đông ngày mai 8/12, khu vực nào có thể chịu ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, di chuyển vào Biển Đông ngày mai 8/12, khu vực nào có thể chịu ảnh hưởng?

Xã hội 3 giờ 15 phút trước
Bắt giữ tài xế công nghệ đâm chủ quán vì mâu thuẫn xin nước đá ở TP.HCM

Bắt giữ tài xế công nghệ đâm chủ quán vì mâu thuẫn xin nước đá ở TP.HCM

Đời sống 3 giờ 31 phút trước
Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 7/12/2025

Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 7/12/2025

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Bước qua tuần mới (8/12 đến 14/12), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Bước qua tuần mới (8/12 đến 14/12), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/12/2025: Dự báo tiếp tục tăng nhưng người mua vàng nhẫn lỗ đến 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/12/2025: Dự báo tiếp tục tăng nhưng người mua vàng nhẫn lỗ đến 4 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trẻ 8 tuổi đã bị đột quỵ, dấu hiệu dễ nhầm lẫn với cảm cúm

Trẻ 8 tuổi đã bị đột quỵ, dấu hiệu dễ nhầm lẫn với cảm cúm

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 7/12/2025, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 7/12/2025, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tang lễ nghẹn lòng của 3 mẹ con vụ cháy quán bún ốc: Người chồng thẩn thờ ngã bên di ảnh

Tang lễ nghẹn lòng của 3 mẹ con vụ cháy quán bún ốc: Người chồng thẩn thờ ngã bên di ảnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phim của Bạch Lộc, Trần Tinh Húc và Điền Hi Vi đã thông qua kiểm duyệt

Phim của Bạch Lộc, Trần Tinh Húc và Điền Hi Vi đã thông qua kiểm duyệt

Tiết lộ căn bệnh hành hạ khiến Châu Kiệt Luân đau dữ dội, không thể tự đi lại

Tiết lộ căn bệnh hành hạ khiến Châu Kiệt Luân đau dữ dội, không thể tự đi lại

'Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh' Trần Hảo từ bỏ nghệ thuật làm giảng viên

'Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh' Trần Hảo từ bỏ nghệ thuật làm giảng viên

Dương Mịch hợp tác với thương hiệu thời trang nổi tiếng Prada khiến dân tình 'gây sốt'

Dương Mịch hợp tác với thương hiệu thời trang nổi tiếng Prada khiến dân tình 'gây sốt'

Lộ diện nam diễn viên 'gây sốt' vì quá giống nam thần Trương Lăng Hách

Lộ diện nam diễn viên 'gây sốt' vì quá giống nam thần Trương Lăng Hách

Huỳnh Hiểu Minh bị nghi bỏ rơi con gái mới sinh với người mẫu Diệp Kha

Huỳnh Hiểu Minh bị nghi bỏ rơi con gái mới sinh với người mẫu Diệp Kha