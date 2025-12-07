'Mỹ nhân ngư' Lâm Duẫn bất ngờ vấp ngã trên thảm đỏ 'gây sốt' mạng xã hội

Sự kiện của iQiyi diễn ra tối 6/12 quy tụ hơn 100 ngôi sao, khách mời trong lĩnh vực giải trí. Lâm Duẫn, Dương Mịch, Tống Tổ Nhi, Bạch Lộc... cùng nhiều nghệ sĩ khác tham gia. Trong sự kiện, “mỹ nhân ngư” Lâm Duẫn mặc một chiếc váy đuôi cá chấm bi cổ điển. Tuy nhiên, cô bị vấp ngã khi đang bước đi trên thảm đỏ.

Sau đó, nữ diễn viên đăng một bức ảnh lên Weibo và thông báo với người hâm mộ bản thân vẫn an toàn. Lý do cô gặp sự cố là dây giày bị đứt. Lâm Duẫn bước lên thảm đỏ cùng bạn diễn Thừa Lỗi. Ngay khi thấy đồng nghiệp gặp sự cố, Thừa Lỗi đã chạy tới giúp và đỡ nữ diễn viên đứng dậy. \

Trước đó, nữ diễn viên Lâm Duẫn vướng tin đồn đã sinh con. Lý do là một người phụ nữ chuyên làm nghề chăm sóc phụ sản sau sinh, rất nổi tiếng trong giới giải trí từng làm việc cho Angelababy, Vương Tử Văn, đã đăng ảnh chụp hình với Lâm Duẫn. Từ đó, bê bối tình ái giữa ngôi sao Mỹ nhân ngư và đàn anh Thẩm Đằng bị đào lại.

Hồi tháng 2, Lâm Duẫn vướng tin ngoại tình với nam diễn viên Thẩm Đằng hơn cô 17 tuổi. Truyền thông Trung Quốc còn tiết lộ nữ diễn viên đã sinh con. Vợ sao nam biết đến mối quan hệ ngoài luồng của chồng và đã cảnh cáo tình địch. Phía Thẩm Đằng nhanh chóng phủ nhận sự việc trên. Trong khi đó, Lâm Duẫn xử lý bằng cách im lặng.

Theo 163, Lâm Duẫn và Thẩm Đằng từng tham gia show giải trí cùng nhau. Nam diễn viên thể hiện sự quan tâm thân thiết với đàn em. Đến tháng 2/2022, cư dân mạng phát hiện Thẩm Đằng đi cùng một người phụ nữ lạ mặt. Trùng hợp là vào ngày 9/2/2022, Lâm Duẫn cũng chia sẻ hình ảnh cô đang ở Tam Á (Trung Quốc).

Truyền thông Trung Quốc cho biết sau khi Lâm Duẫn rời khỏi công ty của Châu Tinh Trì, sự nghiệp của cô lao đao. Nữ diễn viên bị chê diễn kém, khán giả không muốn xem các tác phẩm của cô. Tuy nhiên, nhờ có sự hậu thuẫn của Thẩm Đằng, Lâm Duẫn vẫn không thiếu các dự án phim, show giải trí để kiếm tiền.

Mặc dù thời điểm đó hai diễn viên đã lên tiếng phủ nhận, việc Lâm Duẫn chụp ảnh với hộ lý chăm sóc sức khỏe sau sinh càng làm mối nghi ngờ thêm sâu.

Lâm Duẫn là ngôi sao nhiều tai tiếng tới mức khán giả không còn tin những gì cô nói. Sự nghiệp của Lâm Duẫn chỉ gây chú ý với một vai diễn trong phim Mỹ nhân ngư. Sau đó, các vai chính của cô mờ nhạt thất bại, vai phụ cũng không có gì đột phá ngoài việc khen ngoại hình của người đẹp sinh năm 1996.

Ngược lại, tình trường của Lâm Duẫn rất rắc rối. Năm 2020, Lâm Duẫn bị cho là nằm trong số 100 người tình của Lại Tiểu Dân. Sau đó, cô tiếp tục vướng tin ngoại tình với Trần Hiểu sau khi cả hai cùng hợp tác trong phim Mộng hoa lục. Thời điểm đó, hôn nhân của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đã trục trặc nghiêm trọng.

Trong quá khứ, Lâm Duẫn còn lộ ảnh hẹn hò với nam diễn viên Phùng Thiệu Phong, cô bị cho là cướp đàn anh từ tay Nghê Ni. Mặt khác, Lâm Duẫn đã bị chụp được cảnh sống chung với với nam ca sĩ Nhan Nhân Trung.