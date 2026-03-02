Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng dù chưa tổ chức lễ cưới

Tuy nhiên, thay vì chọn lựa và cho bạn thân cơ hội tìm hiểu, yêu đương thì Lê Lộc lại chọn người khác. Bẵng đi một thời gian, Lê Lộc và Tuấn Dũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau, xác nhận hẹn hò. Suốt nhiều năm qua, cả hai luôn như hình với bóng từ sự kiện đến những buổi tụ tập thân mật của gia đình.

Lê Lộc và Tuấn Dũng là cặp đôi có câu chuyện tình yêu đặc biệt, từng gây xôn xao trên sóng chương trình Người Ấy Là Ai. Thời điểm đó, Lê Lộc là nữ chính của chương trình, Tuấn Dũng xuất hiện trong danh sách 5 chàng trai.

Gần đây, con gái nghệ sĩ Lê Giang gây chú ý khi xuất hiện với vóc dáng tròn trịa, ngoại hình lùm lùm như phụ nữ đang có tin vui. Và đúng như nghi vấn của cộng đồng mạng, Lê Lộc và Tuấn Dũng chuẩn bị chào đón nhóc tỳ đầu lòng.

Cụ thể, ca sĩ Phương Thanh đăng clip gặp gỡ Lê Lộc và Tuấn Dũng, cả hai đã chia sẻ tin vui này với đàn chị thân thiết. Khi Phương Thanh ngỏ ý "xin vía" bầu bí thì Lê Lộc còn hào hứng cho rằng nếu có thì 2 bé sẽ bằng tuổi. Lê Lộc sẽ sinh con đầu lòng trong năm Bính Ngọ này.

Dù đang trong giai đoạn bầu bí nhưng Lê Lộc vẫn rất tươi tắn, rạng rỡ. Lê Lộc luôn được Tuấn Dũng đồng hành, chăm sóc từ sự kiện đến các hoạt động thời thường. Nhiều người gửi lời chúc mừng và mong chờ thông báo song hỷ từ cặp đôi.

Tuấn Dũng luôn có mặt trong những dịp đặc biệt của gia đình Lê Lộc.

Lê Lộc và Tuấn Dũng là cặp đôi showbiz Việt nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, đặc biệt sau khi cùng xuất hiện trong chương trình Người Ấy Là Ai. Từ mối quan hệ bạn bè thân thiết, cả hai dần tiến tới và chính thức công khai hẹn hò.

Cặp đôi thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện, không ngại dành cho nhau những cử chỉ thân mật khiến người hâm mộ thích thú. Lê Lộc từng dành nhiều lời khen cho bạn trai, cho biết Tuấn Dũng là người tinh tế, khéo léo và có nhiều tài lẻ.

Nghệ sĩ Lê Giang cũng nhiều lần công khai thúc giục con gái và Tuấn Dũng sớm về chung một nhà. Nữ nghệ sĩ thậm chí còn xưng hô với Tuấn Dũng là “mẹ vợ”, cho thấy mối quan hệ giữa hai bên gia đình vô cùng thân thiết.