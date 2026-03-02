Trường Giang gục ngã khi đưa con trai đi bệnh viện: 'Ba ước có thể đánh đổi điều gì đó...'

Hậu trường 02/03/2026 14:24

Trường Giang được biết đến là một trong những ông bố đông con của Vbiz khi gia đình lần lượt đón 3 nhóc tỳ chào đời. Nam nghệ sĩ cũng luôn dành tình yêu thương, sự quan tâm chu đáo đến các con.

Mới đây, Trường Giang cho biết anh đưa con trai là bé Hope (tên gọi thân mật ở nhà) đi bệnh viện mổ. Trong tình cảnh này, nam nghệ sĩ vô cùng buồn và đau lòng. "Ba ở đó. ba gục ngã. Ba ước có thể đánh đổi điều gì đó để nỗi đau thuộc về ba nhưng điều đó là không thể", nam nghệ sĩ trải lòng. 

Đồng thời, anh cũng nhắn nhủ rằng con trai thật mạnh mẽ và cả nhà sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua chuyện này. 

Trường Giang gục ngã khi đưa con trai đi bệnh viện: 'Ba ước có thể đánh đổi điều gì đó...' - Ảnh 1
Trường Giang chưa tiết lộ cụ thể con trai gặp vấn đề sức khỏe gì

Hiện tại, Trường Giang chưa tiết lộ cụ thể con trai gặp vấn đề sức khỏe gì. Chia sẻ của anh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Đa số là những bình luận hỏi thăm tình hình sức khỏe của con trai Trường Giang, đồng thời nhiều người cũng gửi lời động viên tinh thần đến nam nghệ sĩ trong thời điểm này. 

Trường Giang và Nhã Phương về chung một nhà vào tháng 9/2018 sau thời gian dài tìm hiểu. Từ đó đến nay, cặp đôi xây dựng hình ảnh gia đình kín tiếng nhưng bền chặt. Tháng 1/2019, họ đón con gái đầu lòng. Đến năm 2023, tổ ấm nhỏ tiếp tục có thêm thành viên mới là bé Hope. Tháng 1/2026, Nhã Phương tiếp tục sinh con lần thứ 3, giúp gia đình có thêm thành viên nhí. 

Trường Giang gục ngã khi đưa con trai đi bệnh viện: 'Ba ước có thể đánh đổi điều gì đó...' - Ảnh 2
Trường Giang và Nhã Phương hiện có 3 con. 

 

Về con trai, Nhã Phương cũng từng tiết lộ bé Hope có nhiều nét giống bố, từ dáng đi đến biểu cảm thường ngày. Qua loạt khoảnh khắc được ghi lại, cậu bé gây ấn tượng với gương mặt bầu bĩnh, đường nét hài hòa, đáng yêu. 

Vợ chồng nam diễn viên từng chia sẻ ý nghĩa tên gọi của các con. Con gái đầu lòng tên thật là Thiên Ý, mang hàm ý mọi việc đều do sự sắp đặt của ông trời. Trong khi đó, bé thứ hai có tên gọi thân mật ở nhà là Hope, gửi gắm mong muốn con lớn lên tử tế, ngoan hiền và trở thành niềm hy vọng của gia đình.

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