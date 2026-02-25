Tăng Thanh Hà bất ngờ hé lộ cách gia đình tỷ phú đón Tết bên trong biệt thự

Hậu trường 25/02/2026 10:57

Mỗi dịp Tết đến, những hình ảnh đời thường của Tăng Thanh Hà luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Năm nay cũng không ngoại lệ khi 'ngọc nữ' hé lộ loạt khoảnh khắc đón năm mới bên đại gia đình trong không gian sang trọng, xa hoa.

Mới đây, Hà Tăng và chồng diện trang phục giản dị, cùng nhau tạo dáng bên tiểu cảnh đậm chất Tết, được đặt ngay trong biệt thự nhà tỷ phú.

Trên trang cá nhân, các anh chị em của gia đình doanh nhân Louis Nguyễn cũng khoe ảnh check in đầu năm trong không gian y hệt. Điều này chứng minh các con của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã có khoảnh khắc sum họp, chúc Tết đầu năm rộn ràng như bao gia đình bình thường khác.

Tăng Thanh Hà bất ngờ hé lộ cách gia đình tỷ phú đón Tết bên trong biệt thự - Ảnh 1
Tăng Thanh Hà và chồng check in tiểu cảnh trang trí bên trong khuôn viên biệt thự nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn 

Đáng chú ý nhất phải kể để các hoạt động của hội nhà giàu để đón chào năm mới. Không chỉ tổ chức ngày gói bánh cùng nhau, gia đình Hà Tăng còn chuẩn bị bữa tiệc đầu xuân công phu với bàn tiệc thịnh soạn. Từ các món ăn truyền thống đến thực đơn hiện đại đều được bày biện đẹp mắt.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn ưu tiên thời gian cho gia đình trong dịp đặc biệt này. Dù cuộc sống bận rộn, dịp Tết vẫn là thời điểm để mọi người tạm gác công việc, cùng nhau ăn uống, chúc Tết và ghi lại khoảnh khắc đoàn viên. Những hình ảnh được Tăng Thanh Hà đăng tải nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn.

 

Tăng Thanh Hà bất ngờ hé lộ cách gia đình tỷ phú đón Tết bên trong biệt thự - Ảnh 2
Những buổi tiệc kết hợp truyền thống, hiện đại trong gia đình tỷ phú

Kể từ khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà dần rút lui khỏi showbiz, tập trung cho gia đình và các dự án kinh doanh riêng. Không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng, ưu tiên vai trò làm vợ, làm mẹ. Trên mạng xã hội, "ngọc nữ" thường chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc con cái, nấu nướng, cắm hoa hay tụ họp gia đình. Hình ảnh ấy tạo nên một Tăng Thanh Hà khéo léo, chỉn chu và tận hưởng cuộc sống viên mãn theo cách nhẹ nhàng, không phô trương nhưng vẫn đủ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sau hơn 1 thập kỷ làm dâu nhà giàu, vợ đại gia Louis Nguyễn nói: "Cuộc sống của tôi rất bình yên. Niềm vui của tôi là được thấy các con lớn mỗi ngày". Cô cũng khẳng định: "Mỗi ngày được nghe bọn trẻ tíu tít nói đủ chuyện trên bàn ăn, hạnh phúc của người làm cha mẹ chỉ đơn giản vậy thôi".

Diễn viên Tiến Luật để lộ việc bí mật có cặp song sinh với Thu Trang?

Diễn viên Tiến Luật để lộ việc bí mật có cặp song sinh với Thu Trang?

Vào dịp đầu năm mới, gia đình Thu Trang - Tiến Luật khiến cư dân mạng xôn xao khi đăng tải hình ảnh mới. Trong bức hình, netizen đổ dồn sự quan tâm vào sự xuất hiện của 2 nhóc tỳ đáng yêu bên cạnh bé Andy. Cư dân mạng rộ nghi vấn cặp đôi đã bí mật có con.

