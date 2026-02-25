Người đàn ông dũng cảm dùng tay không cứu sống bé trai rơi khỏi tầng 7 khiến nhiều người sợ thót tim

Đoạn clip ghi lại cho thấy cậu bé Sasha đột ngột rơi từ tầng 7 căn hộ ở St Petersburg, Nga, trong khi những người hàng xóm kinh hãi hét lên. Khairullo Ibadullayev, 37 tuổi, lao nhanh đến hiện trường và dũng cảm dùng tay đỡ lấy cậu bé.

Video 3 giờ 51 phút trước 3 giờ 51 phút trước Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-an-ong-dung-cam-dung-tay-khong-cuu-song-be-trai-roi-khoi-tang-7-khien-nhieu-nguoi-so-thot-tim-753885.html