Nhầm pháo là kẹo, bé gái cho vào miệng cắn dẫn đến bị thương ở lưỡi

Ngày 21/2, một sự việc nguy hiểm đã xảy ra trên đường phố Quảng Đông, Trung Quốc. Một người mẹ đang chơi pháo với con mình nhưng lúc quay người rời đi, đứa trẻ đã cho quả pháo vào miệng. Đứa trẻ lại nhầm chúng là kẹo và cho vào miệng cắn, dẫn đến bị thương ở lưỡi. May mắn thay, vết thương không nghiêm trọng.

Video 2 giờ 58 phút trước 2 giờ 58 phút trước Thiên An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nham-phao-la-keo-be-gai-cho-vao-mieng-can-dan-en-bi-thuong-o-luoi-753898.html