Thích thú trước khoảnh khắc 2 anh em sinh đôi cưới 2 chị em sinh đôi trong cùng một ngày đến khách mời cũng vô cùng kinh ngạc

Trong một đám cưới đặc biệt và ấm áp, hai anh em sinh đôi Vijay và Vinay đã kết hôn với hai chị em sinh đôi Keerthana và Keerthi tại huyện Kamareddy, bang Telangana, Ấn Độ, vào ngày 22/2.
Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

