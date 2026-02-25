Tử vi 3 ngày liên tiếp (26, 27 và 28/2), 3 con giáp nắm trọn cơ may, làm giàu dễ dàng, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, tương lai xán lạn

Tuổi Mão không nên đặt quá nhiều niềm tin vào lời góp ý từ người khác. Ở thời điểm này, việc giữ vững lập trường cá nhân sẽ mang lại lợi ích lớn hơn. Những ý kiến xung quanh chỉ nên xem như nguồn tham khảo, còn quyết định cuối cùng vẫn cần dựa trên sự cân nhắc và chính kiến của chính bạn.

Khoảng thời gian này cũng không phù hợp để bạn tham gia các dự án tập thể hay làm việc nhóm. Có dấu hiệu cho thấy cấp trên hoặc đồng nghiệp thiếu sự minh bạch, thậm chí có khả năng chiếm lấy công sức mà bạn đã nỗ lực tạo dựng. Vì vậy, hãy thận trọng để bảo vệ thành quả của mình.

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Từ nay, tuổi Dậu được dự báo đón luồng sinh khí mạnh về tài vận và cơ hội phát triển. Đây là thời điểm vận trình chuyển biến tích cực, đặc biệt trong công việc và các kế hoạch mở rộng. Những nỗ lực trước đó bắt đầu cho kết quả rõ rệt, giúp con giáp này củng cố vị thế cá nhân.

Tài lộc của tuổi Dậu trong giai đoạn này có xu hướng gia tăng nhờ cơ hội mới xuất hiện. Người làm kinh doanh dễ gặp khách hàng tiềm năng hoặc mở rộng thị trường thuận lợi. Người làm công việc ổn định có khả năng được giao nhiệm vụ quan trọng, từ đó kéo theo cơ hội tăng thu nhập hoặc cải thiện vị trí.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!