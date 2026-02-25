Đúng 18h chiều nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 11:02

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào.

Tuổi Tuất 

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo, sự nghiệp của tuổi Tuất tiến triển khó khăn hơn. Bản mệnh nên hạn chế mâu thuẫn với người có chức có quyền, nếu có bất đồng ý kiến thì nên bình tĩnh trao đổi, dùng lý lẽ để thuyết phục đối phương.

Phương diện tình cảm cũng có những dấu hiệu chẳng mấy lạc quan. Dường như người độc thân quá nhút nhát và bị động nên không dám kéo gần khoảng cách với người mình yêu mến, để rồi lại đau khổ khi ở bên lề.

Người đã lập gia đình nên quan tâm đến tâm tư, tình cảm của nửa kia nhiều hơn, đừng khiến mối quan hệ vợ chồng trở nên lạnh nhạt. Nếu không nhanh chóng kết thúc tình trạng này, kẻ thứ ba có thể tận dụng cơ hội để chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình bản mệnh.

Đúng 18h chiều nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền luôn đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi hôm nay đã chạm nhiều cột mốc quan trọng.

Ngày này tuổi Hợi xa cách người, thế nhưng bạn luôn biết cách vun vén mối quan hệ hiện tại rất tốt.

Công việc: Trên phương diện công việc, người tuổi Hợi công danh đạt cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Tình cảm: Trong tình yêu, có được niềm vui mới khi làm việc.

Tài lộc: Về mặt tài chính, thoải mái với công việc, thu nhập được gia tăng đáng kể.

Sức khoẻ: Đón nhận nhiều niềm vui, bỏ qua các áp lực công việc.

Đúng 18h chiều nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền luôn đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Người tuổi Tý hoạt bát, khéo léo, nhanh nhạy và có khả năng nắm bắt thời cơ rất tốt. Trong khoảng thời gian này, vận may tài chính của tuổi Tý có dấu hiệu bùng nổ. Các khoản nợ được giải quyết, tiền tài rủng rỉnh. Người làm kinh doanh dễ gặp khách hàng lớn, ký được hợp đồng giá trị. Người làm công ăn lương có thể nhận thưởng, dễ dàng thăng chức tăng lương như ý muốn.

Không chỉ tài lộc khởi sắc rực rỡ, công danh của tuổi Tý cũng thăng hoa rõ rệt, quan lộ rộng mở thênh thang. Nhờ sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm cao, bạn ghi điểm mạnh với cấp trên. Đây là giai đoạn thích hợp để đề xuất ý tưởng mới, thử sức trong lĩnh vực mình chưa thử sức bao giờ. Chỉ cần giữ vững sự kiên định và tránh nóng vội, tuổi Tý hoàn toàn có thể tạo nền tảng vững chắc cho cả năm.

Đúng 18h chiều nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền luôn đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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