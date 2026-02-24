Đúng mùng 10 vía Thần Tài, 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 24/02/2026 21:29

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'.

Tuổi Thìn 

Công việc của tuổi Thìn có những bước tiến nhanh chóng. Bạn nắm bắt tốt những cơ hội và đạt được thành công trong tương lai. Người tuổi này cũng rất giỏi trong giao tiếp và ứng xử với mọi người xung quanh nên nhận được sự ủng hộ cao từ đồng nghiệp.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ trở nên êm ấm. Tuổi Thìn nhận được sự quan tâm và yêu thương hết lòng từ đối phương. Hai bạn dành nhiều thời gian bên nhau ngày cuối năm và cùng nhau hoạch định cho năm mới.

Đúng mùng 10 vía Thần Tài, 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Đúng mùng 10 vía Thần Tài, 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Người tuổi Tỵ có sự bảo hộ của cát tinh Thiên Đức, giúp hóa giải những điều xui xẻo, giúp gặp giữ hóa lành, đem lại sự bình an và phúc lộc.

Sự chăm chỉ của bản mệnh bắt đầu mang lại kết quả tốt đẹp. Con giáp này có thể ghi điểm với cấp trên, xử lý các vấn đề một cách quyết đoán, thâu tình đạt lý. Tuổi Tỵ nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của đồng nghiệp.

Bản mệnh có duyên với những khoản thưởng nóng, những món quà tặng có giá trị. Sự thông minh, khôn ngoan trong việc quản lý dòng tiền giúp tuổi Tỵ có thể tích lũy một khoản tiền kha khá cho tương lai.

Trong những ngày này, tuổi Tỵ có thể nắm được may mắn trời ban, cát tinh soi đường. Dù làm gì, bản mệnh đều phải chủ động, nỗ lực để nắm bắt cơ hội trời ban. Không phải ai cũng có được vận may này, vì vậy, mỗi người đều phải biết tận dụng thời cơ để vươn lên.

Đúng mùng 10 vía Thần Tài, 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/2/2026, 3 con giáp muốn nghèo cũng khó, làm gì cũng thuận, tiền vàng tràn két, Tài Lộc vượng phát

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/2/2026, 3 con giáp muốn nghèo cũng khó, làm gì cũng thuận, tiền vàng tràn két, Tài Lộc vượng phát

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp muốn nghèo cũng khó, làm gì cũng thuận, tiền vàng tràn két, Tài Lộc vượng phát vào đúng 20h hôm nay, ngày 22/2/2026 này nhé!

