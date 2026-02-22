Đúng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp giàu sang đủ đường, Phú Quý ngất ngưởng, Tài Lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, công việc của Tỵ nhờ vào Tam Hội nên có quý nhân nâng đỡ. Những người được nghỉ ở nhà thì yên ổn. Nhưng có những người vẫn phải đi làm bình thường, cấp trên nhìn thấy khó khăn và sự cần cù của bạn nên sẽ cử người giúp đỡ hoặc cất nhắc bạn lên vị trí cao hơn hiện tại.

Cục diện Hỏa sinh Thổ nên mặt tình cảm tốt đẹp, người ấy yêu thương, che chở cho bạn. Mọi thứ đều rất hài hòa. Đi làm hay đi chơi bạn cũng được người ta bắt chuyện, đem lòng quý mến. Chẳng còn điều gì vui sướng hơn đúng không khi ta được mọi người yêu quý.

Đúng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Chính Quan xuất hiện trong tử vi của người tuổi Sửu cho thấy bản mệnh là người có tương lai xán lạn nếu bạn chịu từ bỏ những suy nghĩ bảo thủ, cố chấp của mình. Dịp nghỉ Tết đã chính thức khép lại, đã đến lúc quay về với công việc. Bạn phải tìm cách thay đổi để thích ứng với thời đại, một quan điểm có thể đúng lúc này nhưng lại không chính xác vào lúc khác.

Ảnh minh họa: Internet

Để công việc có những bước tiến thuận lợi hơn trong tương lai, bạn nên cởi mở hơn khi tiếp thu những cái mới. Đôi khi những điều bạn tin tưởng đã quá lạc hậu, thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề sẽ khiến công việc trở nên dễ dàng hơn.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, cục diện Tam Hợp là cát tinh nâng đỡ vận trình của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay. Các mối quan hệ xã giao của bản mệnh tiến triển tốt đẹp, bạn luôn biết cách nắm bắt tâm lý của người khác nên nhanh chóng làm quen và kết nối để tạo thành các mối quan hệ thân thiết có lợi công việc cũng như các phương diện khác trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Mộc sinh Hỏa cho thấy vận đào hoa khá rực rỡ, các bạn còn độc thân nếu trong lòng đã có hình bóng một ai đó thì nên mạnh dạn bày tỏ, đừng sợ thất bại. Hạnh phúc do mình nắm giữ, dũng cảm một lần thì cho dù có ra sao sau này bạn cũng không bao giờ phải hối hận.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!