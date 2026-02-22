Thương tâm: Ba cha con bị đuối nước khi tắm biển ở Quảng Ngãi

Đời sống 22/02/2026 07:00

Lực lượng chức năng đã cứu được một người con gái và đang khẩn trương tìm kiếm người cha và con trai đang mất tích.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 21/2 (mùng 5 Tết), ông Phạm Quốc Vương - Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận vụ đuối nước trên xảy ra tại địa bàn xã.

Khoảng 14h30 cùng ngày, anh Trần Ngọc T. (SN 1988, trú tỉnh Đắk Lắk) cùng hai con là Trần Ngọc Kim N. (13 tuổi) và Trần Ngọc Gia P. (10 tuổi) tắm biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê). Cơn sóng lớn đã cuốn ba cha con ra xa bờ.

Thương tâm: Ba cha con bị đuối nước khi tắm biển ở Quảng Ngãi - Ảnh 1

Rất đông người dân có mặt theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân

Theo thông tin từ VietNamNet, phát hiện sự việc, người dân địa phương đã lao ra ứng cứu, đưa được bé gái vào bờ và chuyển đến bệnh viện. Bé trai được tìm thấy sau đó nhưng đã tử vong. Riêng anh T. mất tích nên lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm.

Theo chính quyền địa phương, bé gái được sơ cứu và đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, dần ổn định sức khỏe.

Bãi biển Mỹ Khê cách trung tâm tỉnh Quảng Ngãi khoảng 13km, là điểm du lịch thu hút đông người dân và du khách vào dịp lễ, Tết. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân, du khách nâng cao cảnh giác khi tắm biển, đặc biệt tại khu vực có sóng lớn, dòng chảy xa bờ để đảm bảo an toàn.

Ô tô con có 3 người trong xe rơi xuống vực ở Khánh Hòa

Ô tô con có 3 người trong xe rơi xuống vực ở Khánh Hòa

Sau va chạm, xe 4 chỗ rơi xuống vực sâu ở đường đèo ven biển qua xã Phước Dinh, khiến người phụ nữ chấn thương nặng, chiều mùng 4 Tết (20/2).

