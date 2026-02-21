Ô tô con có 3 người trong xe rơi xuống vực ở Khánh Hòa

Đời sống 21/02/2026 07:30

Sau va chạm, xe 4 chỗ rơi xuống vực sâu ở đường đèo ven biển qua xã Phước Dinh, khiến người phụ nữ chấn thương nặng, chiều mùng 4 Tết (20/2).

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 20/2, lãnh đạo UBND xã Phước Dinh cho biết lực lượng địa phương đã kịp thời hỗ trợ, đưa các nạn nhân trên ô tô con rơi xuống vực đi cấp cứu.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày. Lúc này ô tô đang lưu thông trên đường ven biển theo hướng Nam - Bắc, đến đoạn đèo thuộc xã Phước Dinh (tỉnh Ninh Thuận cũ), bất ngờ mất lái, tông vào một xe máy của người dân đậu bên đường rồi lật và rơi xuống vực sâu hơn 4m.

Ô tô con có 3 người trong xe rơi xuống vực ở Khánh Hòa - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, dựa vào lời kể của nhân chứng, trong ô tô lúc đó có 3 người, gồm một nam tài xế và hai vợ chồng trung niên.

Sau tai nạn, tài xế cùng một người đàn ông tự mở cửa leo lên phía trên kêu cứu. Người phụ nữ còn lại bị thương nặng, được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ra khỏi xe và chuyển đến bệnh viện điều trị.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Chìm đò mùng 3 Tết, cả gia đình 7 người gặp nạn: 1 người tử vong, 2 người mất tích

Chìm đò mùng 3 Tết, cả gia đình 7 người gặp nạn: 1 người tử vong, 2 người mất tích

Gia đình 7 người đi đò qua sông Gianh chúc Tết sáng 19/2 thì gặp nạn, 3 người được cứu, 1 tử vong, 2 mất tích.

Xem thêm
Từ khóa:   ô tô rơi xuống vực tin moi tai nạn giao thông

TIN MỚI NHẤT

Diễn viên Thư Kỳ tiết lộ sức khỏe giảm sút ở tuổi 50

Diễn viên Thư Kỳ tiết lộ sức khỏe giảm sút ở tuổi 50

Sao quốc tế 59 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 21/2/2026, 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 21/2/2026, 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Ô tô con có 3 người trong xe rơi xuống vực ở Khánh Hòa

Ô tô con có 3 người trong xe rơi xuống vực ở Khánh Hòa

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Phẫn nộ clip con trai đánh mẹ gãy tay tối mùng 3 Tết

Phẫn nộ clip con trai đánh mẹ gãy tay tối mùng 3 Tết

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Từ mùng 5 đến mùng 10 Tết, 3 con giáp lộc vàng chói lọi, của cải gấp đôi, giàu không lối thoát, cả đời viên mãn, sống trong giàu sang

Từ mùng 5 đến mùng 10 Tết, 3 con giáp lộc vàng chói lọi, của cải gấp đôi, giàu không lối thoát, cả đời viên mãn, sống trong giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp phúc lộc tràn trề, tiền bạc chật két, sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp phúc lộc tràn trề, tiền bạc chật két, sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 22/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc song toàn, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, bệnh tật đeo bám

Tử vi Chủ Nhật 22/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc song toàn, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, bệnh tật đeo bám

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 21/2/2026 (Mùng 5 Tết), 3 con giáp làm ăn như 'rồng cưỡi mây', may mắn mỉm cười, một bước thành đại gia

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 21/2/2026 (Mùng 5 Tết), 3 con giáp làm ăn như 'rồng cưỡi mây', may mắn mỉm cười, một bước thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Danh tính triệu phú 102 tuổi ở Đài Loan lén cưới và để lại tài sản cho người chăm sóc

Danh tính triệu phú 102 tuổi ở Đài Loan lén cưới và để lại tài sản cho người chăm sóc

Thế giới 3 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 21/2/2026, 3 con giáp cầu tài đắc tài, tình lẫn tiền vượng sắc bùng nổ, giàu không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ Bảy 21/2/2026, 3 con giáp cầu tài đắc tài, tình lẫn tiền vượng sắc bùng nổ, giàu không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, 3 con giáp tiền vàng phủ phê, Phú Quý đủ đường, hóa Rồng hóa Phượng, vương giả tột cùng

Đúng ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, 3 con giáp tiền vàng phủ phê, Phú Quý đủ đường, hóa Rồng hóa Phượng, vương giả tột cùng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/2/2026: Tiếp tục đà tăng, vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/2/2026: Tiếp tục đà tăng, vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng/lượng

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/2/2026, 3 con giáp của tiêu chẳng hết, làm ăn Phát Đạt, hứa hẹn giàu có, Phú Quý ngập tràn, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/2/2026, 3 con giáp của tiêu chẳng hết, làm ăn Phát Đạt, hứa hẹn giàu có, Phú Quý ngập tràn, tương lai huy hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phẫn nộ clip con trai đánh mẹ gãy tay tối mùng 3 Tết

Phẫn nộ clip con trai đánh mẹ gãy tay tối mùng 3 Tết

Hơn 10 người ở Thanh Hóa nhập viện sau khi ăn trứng cá rồng

Hơn 10 người ở Thanh Hóa nhập viện sau khi ăn trứng cá rồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/2/2026: Tiếp tục đà tăng, vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/2/2026: Tiếp tục đà tăng, vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng/lượng

Danh tính các nạn nhân trong vụ lật thuyền 4 người tử vong và mất tích

Danh tính các nạn nhân trong vụ lật thuyền 4 người tử vong và mất tích

Chìm đò mùng 3 Tết, cả gia đình 7 người gặp nạn: 1 người tử vong, 2 người mất tích

Chìm đò mùng 3 Tết, cả gia đình 7 người gặp nạn: 1 người tử vong, 2 người mất tích

Bàng hoàng em rể ném mìn vào nhà anh vợ vào mùng 2 Tết: 10 người nhập viện cấp cứu, trong đó có 1 thai phụ

Bàng hoàng em rể ném mìn vào nhà anh vợ vào mùng 2 Tết: 10 người nhập viện cấp cứu, trong đó có 1 thai phụ