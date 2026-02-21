Ô tô con có 3 người trong xe rơi xuống vực ở Khánh Hòa

Đời sống 21/02/2026 07:30

Sau va chạm, xe 4 chỗ rơi xuống vực sâu ở đường đèo ven biển qua xã Phước Dinh, khiến người phụ nữ chấn thương nặng, chiều mùng 4 Tết (20/2).

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 20/2, lãnh đạo UBND xã Phước Dinh cho biết lực lượng địa phương đã kịp thời hỗ trợ, đưa các nạn nhân trên ô tô con rơi xuống vực đi cấp cứu.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày. Lúc này ô tô đang lưu thông trên đường ven biển theo hướng Nam - Bắc, đến đoạn đèo thuộc xã Phước Dinh (tỉnh Ninh Thuận cũ), bất ngờ mất lái, tông vào một xe máy của người dân đậu bên đường rồi lật và rơi xuống vực sâu hơn 4m.

Ô tô con có 3 người trong xe rơi xuống vực ở Khánh Hòa - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, dựa vào lời kể của nhân chứng, trong ô tô lúc đó có 3 người, gồm một nam tài xế và hai vợ chồng trung niên.

Sau tai nạn, tài xế cùng một người đàn ông tự mở cửa leo lên phía trên kêu cứu. Người phụ nữ còn lại bị thương nặng, được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ra khỏi xe và chuyển đến bệnh viện điều trị.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

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